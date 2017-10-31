Знаменитые поляки родом из Молдовы: физик Тадеуш Малиновский

В научных кругах Молдавии он был известен как крупный ученый-физик, специалист в области кристаллографии и физики твердого тела. Для поляков, проживающих в Молдове, имя Малиновского дорого тем, что он способствовал возрождению их национального самосознания, основав первое в истории Республики общество поляков.

Тадеуш Иосифович Малиновский родился 14 октября 1921 года в Кишиневе, в польской семье, осевшей в Молдове в 1913 году. Отец — мельник-крупчатник, мать — фельдшер, работали в разных городах и селах Молдавии, а с 1928 года обосновались в Кишиневе. В школе при польской общине он получил начальное и среднее образование, там Тадеуш Малиновский наряду с румынским изучал немецкий, французский и латинский языки.

В 1940 году поступил на физико-математический факультет только что созданного Кишиневского педагогического института. Вторая мировая война прервала его учебу. Уже 6 июля Тадеуша Малиновского призывают в армию, в сентябре направляют на военный завод в г. Чкалов (Оренбург), где он параллельно продолжает учебу в Чкаловском педагогическом институте, а с 1942 года — в г. Бугуруслан, куда был эвакуирован Кишиневский педагогический институт.

В 1944 году, после окончания Кишиневского педагогического института им. И. Крянгэ, Т. И. Малиновский отправился в Молдову, где начал педагогическую деятельность. В 1946—1950 годах он преподавал физику и математику в средних школах Кишинева и села Олонешты.

С 9 сентября 1950 года началась научная деятельность Т. И. Малиновского в качестве лаборанта сектора геохимии Молдавского филиала АН СССР, и с этого момента началось развитие кристаллографии в Молдове. Физическое образование и исключительная работоспособность в сочетании с организаторским талантом позволили Тадеушу Иосифовичу создать Лабораторию рентгеноструктурного анализа, а тесные научные контакты с выдающимся химиком-синтетиком, будущим академиком А. В. Абловым определили сферу его научных интересов.

Тадеуш Иосифович Малиновский — первый в Молдове, кто исследовал атомно-кристаллическую структуру монокристалла методом дифракции рентгеновских лучей.

Свою первую научную работу «Строение дианилингалогенидов кобальта» он опубликовал в соавторстве с А. В. Абловым и Г. Б. Бокием в 1956 году в журнале «Кристаллография».

В 1956 году он стал заведующим лабораторией физических методов исследования твердого тела. В 1957-61 годах работал заведующим отделом Института физики и математики. В 1961-64 годах занимал должность заместителя директора Института физики и математики академии Наук МССР.

Фото: andysim.livejournal (справа налево) Юрий Симонов, Януш Липковский (Польша), академик АН Молдовы Тадеуш Малиновский, Дворкин. Кишинев, 1988

В 1962 году становится доктором физико-математических наук. В 1964-74 годах и с 1978 года был заместителем директора Института прикладной физики АН МССР.

В 1969 году получил звание профессора, а с 1976 года — академика Академии Наук МССР. В 1974-78 годах был главным ученым секретарем Президиума АН МССР.

Тадеуш Малиновский – автор около 650 научных работ в области автоматизации расшифровки кристаллических структур, кристаллохимии и кристаллофизики неорганических соединений. Он был педагогом и учителем, имел ряд последователей и учеников. Владел русским, румынским, польским, а также английским, немецким и французским языками. Под его руководством было подготовлено более 30 кандидатов и докторов наук; много лет читал курс кристаллографии и кристаллохимии в Молдавском (Кишиневском) государственном университете. Благодаря Т. И. Малиновскому научная школа молдавских кристаллографов стала хорошо известна за пределами Молдовы.

В 1944 году Тадеуш Иосифович Малиновский работал в комиссии занимавшейся розысками материальных ценностей, которые были похищены из страны в годы второй мировой войны. Благодаря его усилиям был найден и возвращён из Румынии национальный символ Молдавии — бронзовая скульптура молдавского господаря Штефана чел Маре работы Александра Плэмэдялэ.

Под руководством Тадеуша Иосифовича Малиновского в марте 1990 года в Кишиневе было создано Общество польского языка и польской диаспоры Молдавии. В 1992 году это общество было переименовано в Общество поляков Республики Молдовы. На посту председателя этого общества он находился до конца жизни.

Умер Тадеуш Малиновский 27 февраля 1996 года, в Кишиневе, на семьдесят пятом году жизни. Похоронен в Кишиневе на армянском кладбище.

31 марта 2016 года, в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы, была открыта мемориальная доска памяти молдавского ученого-физика польского происхождения.