Саакашвили призвал молдаван бороться против тандема Плахотнюк-Порошенко

То, что будет происходить на Украине, является решающим и для Республики Молдова. Поэтому, необходима совместная борьба против олигархов, которые имеют контроль над прокуратурой, судебными органами и парламентским большинством. Такое заявление сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

Михаил Саакашвили считает, что выборы в условиях, когда власть координируется олигархами, являются формальными. По его словам, в борьбе против олигархии сила находится в руках народа. „Как олигархи договариваются друг с другом, так и все общество должно найти способы, чтобы бороться”, - сказал Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили считает, что лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк и президент Украины Петро Порошенко работают вместе, и, несмотря на то, что они выступают против России, очень хорошо сотрудничает со своими партнерами из Российской Федерации. „Для Порошенко Владимир Плахотнюк является примером для подражания, потому что он хочет сделать на Украине то, что г-н Плахотнюк сделал в Молдове: полный контроль над властью, бизнесом и умом соотечественников”, - сказал бывший президент Грузии.

Что касается ареста бывшего премьера Влада Филата, Саакашвили отметил, что не должны применяться двойные стандарты. „В вашей стране нет сейчас серьезного правосудия, чтобы его решения или правильность прокуратуры можно было бы комментировать. В Молдове есть власть одного олигарха, который решает все”, - заявил Михаил Саакашвили.

По его мнению, если Украина и Молдова не смогут решить проблемы, все молодые люди убегут из страны и останутся только пожилые люди.