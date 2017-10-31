Чебан: Социальные аргументы в том, что ребята воруют налево и направо. Девять миллионов тратят, чтобы построить пять километров дороги

Если референдум об отставке отстраненного от должности генпримара Дорина Киртоакэ не пройдет 19 ноября, он вернется в примэрию. В то же время, то, что Киртоакэ был удален из списков участников референдума, означает, что он находится под защитой. Об этом заявил председатель Фракции ПСРМ в КМС Ион Чебан в ходе публичных дебатов на тему: „Референдум анти-Киртоакэ: идем или бойкотируем, куда и почему ставим „галочку”?”, организованных информационным Агентством IPN.

Ион Чебан отметил, что в городе должно быть эффективное управление, а не „борьба с Путиным, Трампом, танками и др.”. По его мнению, если людям нравится и далее ходить по разбитым тротуарам и давать взятки, когда идут в примэрию для получения справки, то пусть бойкотируют референдум, но должностные лица, которые имеют огромные полномочия, но не управляют городом эффективно и допустили многочисленные нарушения, должны нести ответственность. По его словам, не существует и не должно существовать политических аргументов в том, что касается администрирования города, и в своих предыдущих выступлениях, конечно, нет таких аргументов, а только аргументы, которые касаются администрирования.

Ссылаясь на социальные аргументы проведения референдума, Ион Чебан рассказал об инициативах, представленных ПСРМ в КМС, такие как помощь лицам с нарушениями зрения, приобретение слуховых аппаратов, социальные столовые, компенсации на оплату счетов за тепло, дополнительное освобождение от коммунальных платежей, разница тарифов на вывоз отходов и др. В то же время, социалист обвинил председателя фракции ЛП в КМС Иона Чебану в том, что либералы не выдвинули никаких инициатив в КМС, и в течение 10 лет не было построено ни детских садов, ни школ, а наоборот, были уничтожены. Он также заявил, что представители ЛП в администрации столицы потратили миллионы леев на строительство трех километров дороги, дороже в два раза, чем можно было бы потратить на хорошую дорогу в Германии, и которая даже не была приспособлена ко всем нормам.

„Социальные аргументы в том, что ребята воруют налево и направо. Девять миллионов леев они тратят, чтобы построить пять километров дороги. Ни одного доклада не найти об этом ремонте, потому что нет приоритетов, градостроительного плана, планов зонирования. Они уже построили дома, и завтра легализуют их с точки зрения местного градостроительного плана, а это нужно сделать перед тем, как построить дом, получить разрешение и пр. Почему? Потому что деньги идут сначала в карман”, - отметил Ион Чебан.

Согласно социалисту, Закон о статусе муниципия Кишинев предоставляет примару огромные полномочия, а советники только одобряют или не одобряют бюджет. По его словам, советники не могут выдвигать стратегии, как правило, это должно делать примэрия как исполнительныйорган, а примар возглавляет его. В связи с этим он отметил, что за все, что происходит в муниципии Кишинев, несет ответственность Дорин Киртоакэ.