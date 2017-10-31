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Экономика
Тепло в столице уже подаётся более чем в 2800 жилых зданий
31.10.2017

 2782 столичных здания уже подключены к теплоносителю. По заявлению директора предприятия «Termoelectrica» Вячеслава Ени, некоторые жилищные ассоциации не могут подключить потребителей к теплу из-за технических проблем.

Из 4088 домов жилого фонда столицы в 2782 теплоноситель уже поступает. Остаются неподключёнными к теплу порядка 1300 зданий, передает trm.md

«Наши работники трудились в субботу и воскресенье на объектах. Однако есть ряд жилых зданий, в которых существуют внутренние проблемы. Случаи все разные. Ответственным лицам предстоит урегулировать ситуацию, а мы, в свою очередь, подадим тепло в эти дома», - заявил Вячеслав Ени.


 
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