Сильный ветер оставил без света 25 населенных пунктов в четырех районах страны

В результате сильного ветра 25 населенных пунктов из четырех районов и АТО Гагаузия все еще оставались без электричества к 17.00 часам. Пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу отметила, что речь идет о Криулянском, Орхейском, Теленештском и Штефан-Водэ районах.

Ремонтные бригады работают на местах, чтобы вновь подключить населенные пункты к электроэнергии. Если сегодня, до самого позднего времени не завершат ремонтные работы, они будут возобновлены во вторник рано утром, предает IPN.

Объявленный Государственной гидрометеорологической службой оранжевый код в связи с сильным ветром действует и во вторник, 31 октября.