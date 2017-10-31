В столице нарядят две новогодние елки и перенесут ярмарку на новое место

Две новогодние елки украсят столицу к зимним праздникам. Также определена новая территория для проведения рождественской ярмарки. О том, каких изменений стоит ждать жителям и гостям столицы, поведал врио мэра Нистор Грозаву на оперативном заседании.

По его словам, на площади Великого национального собрания, как и в предыдущие годы, будет установлена главная елка страны. Между тем, по предложению правительства, еще одну нарядят у фонтана возле Национального дворца.

«Будут две елки, но я не хочу, что мы разделяли их – одна принадлежит примэрии, а другая правительству. Прошу всех не трактовать это так», - отметил Нистор Грозаву, заявив, что речь идет не о конкуренции между местными и центральными органами власти, а о «дополнении». Подчеркнул чиновник и то, что не останется столица без новогоднего концерта, который, по традиции пройдет в центре Кишинева.

Рассказал он и о том, что по предложению правительства, рождественская ярмарка, на которой будут оборудованы около 60 торговых мест, пройдет на ул. 31 Августа, в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Пушкина. Здесь будут установлены и ярмарочные карусели, которые будут отличаться от тех, которые до сих пор были на ПВНС.

В связи с этим, дорожное движение на данном участке дороги будет приостановлено, и общественный транспорт перенаправят на параллельные улицы.