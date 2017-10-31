31 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
КС одобрил проект изменения названия государственного языка Молдовы
31.10.2017

 Конституционный суд (КС) принял сегодня, 31 октября, решение об изменении статьи 13 конституции, которая относится к государственному языку. Обращение об изменении было сделано 35 депутатами от ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и ДПМ.

Парламент разработал проект, требуя получения отзыва на замену фразы "молдавский язык" на "румынский язык", сообщает unimedia.info.

Обращение было сделано 13 октября 2017 года.

"Сегодня был сделан первый шаг - установление исторической правды. Граждане Республики Молдова говорят на румынском языке", - подчеркнул депутата ПЛДМ Тудор Делиу.

На вопрос о том, если в парламенте будут найдены 67 голосов в поддержку изменения 13-ой статьи конституции, Делиу заявил:

"Они ведь представляют граждан Республики Молдова. Я знаю многих депутатов из всех партий, которые утверждают, что язык общения является румынским языком", - сказал Тудор Делиу.


 
Количество просмотров:
162
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.