Минюст подготовил законопроект, предполагающий декриминализацию ряда экономических преступлений

Министерство юстиции подготовило к публичным дебатам законопроект, предполагающий декриминализацию ряда экономических преступлений. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил во вторник на брифинге после заседания руководства Демократической партии ее член, министр Владимир Чеботарь.

По его словам, документ направлен на сокращение давления государства на предпринимателей, что должно привести к улучшению экономической ситуации в стране, росту количества рабочих мест и налоговых сборов.

Министр пояснил, что законопроект предполагает передачу полномочий по констатации экономических нарушений от полиции и Национального центра по борьбе с коррупцией к профильным контролирующим ведомствам, среди которых Налоговая служба и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

"Экономические агенты не всегда совершают преступление по злому умыслу, зачастую к этому приводят заурядные ошибки. Налоговая служба сможет констатировать нарушение, и если при его совершении не было насильственных действий, то предпринимателю предложат возместить ущерб и заплатить штраф", - отметил Чеботарь.

Он сообщил, что законопроект также направлен на пересмотр мер по аресту экономических агентов. Так, меры по аресту будут применять только в случае преступлений, которые предусматривают минимум пять лет лишения свободы, а сейчас этот порог составляет три года.

Министр-демократ пригласил все заинтересованные стороны принять участие в открытых дебатах по поводу законопроекта, чтобы подготовить его для обсуждения в парламенте в ближайшие несколько недель.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", уголовная ответственность за целый ряд экономических преступлений была введена в 2015 году, при принятии нового Уголовного кодекса. На введении этих поправок настаивали представители Демократической партии, которая сейчас предлагает эти поправки отменить.