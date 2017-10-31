Обанкротившиеся банки смогли погасить за два года лишь 932,2 млн. леев из 14,122 млрд. полученных кредитов...

Banca de Economii, Banca socială и Unibank смогли вернуть к началу октября со времени отзыва у них лицензии (16.10.2015 г.) лишь 932,2 млн. леев из предоставленных им с ноября 2014 по октябрь 2015 гг. Национальным банком под государственные гарантии экстренных кредитов почти на 14,122 млрд. леев.

Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщил Нацбанк, напомнив, что 9,273 млрд. леев получил Banca de Economii, 2,7 млрд. - Banca socială и 2,148 млрд. – Unibank. За сентябрь они вернули 23,6 млн. леев, 8,8 млн. и 1 млн. леев, соответственно.

Всего, за два года Banca de Economii вернул 419,7 млн., в том числе 183,7 млн. леев от погашения выданных им кредитов, 80,6 млн. – от продажи полученного по ним залога и 92,3 млн. – от продажи основных средств.

Поступления от Banca socială составили 382,4 млн. леев, а от Unibank - и вовсе 130 млн.

В судебных инстанциях находятся на рассмотрении 167 исков от этих трех банков к должникам на общую сумму свыше 5,038 млрд. леев. Правоохранительные органы расследуют 79 уголовных дел на 24,055 млрд. леев. По 229 исполнительным листам взыскано частично или полностью 27,414 млрд. леев, по 427 исполнительным листам на 12,776 млрд. леев работа еще ведется, а 39 листов почти на 31 млн. леев возвращены банкам без исполнения.