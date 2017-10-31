31 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Ренато Усатый - КС: Самоопределение - главный критерий названия языка
31.10.2017

Сегодня, 31 октября, Конституционный суд вынес решение относительно переименования государственного языка в Конституции Республики Молдова. Как и следовало ожидать, орган конституционной юрисдикции, состоящий преимущественно из граждан Румынии, вынес положительное решение. Теперь молдавский Парламент, находящийся под контролем олигарха Плахотнюка, может рассмотреть вопрос о переименовании названия государственного языка из молдавского в румынский.

Провокационное решение КС на своей странице в социальной сети прокомментировал лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый. «О решении Конституционного суда, коротко и ясно. Главным критерием в вопросе о названии языка является самоопределение, а не Декларация о независимости. Пока жители Молдовы в большинстве считают, что говорят на молдавском, язык будет называться молдавским, какие бы решения на сей счёт не принимали в парламенте или Конституционном суде».


 
Количество просмотров:
181
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.