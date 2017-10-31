Михаил Саакашвили: «Плахотнюк для Порошенко – пример для подражания»

На всем постсоветском пространстве необходимо покончить с властью олигархов, которые подмяли под себя все структуры власти, начиная от парламента и заканчивая судами, - такое заявление сделал экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвилив эфире передачи «Politica с Натальей Морарь» на телеканале TV8.

По его мнению, волна борьбы начнется на Украине, но обязательно затронет и Молдову. «Для бывших советских республик олигархи – крайне важная проблема. Вся власть сосредоточена в их руках, выборы не имеют никакого значения и проводятся формально, - сказал Саакашвили. – Только силой народа можно одолеть олигархов, которые договариваются за нашими спинами. Их интерес измеряется денежными суммами, наш интерес – в желании жить хорошо и воспитывать в нормальных условиях детей. Как мафия договаривается между собой, так и все общество должно договориться.чтобы сообща бороться с ними. Для этого мы должны совершить переворот в сознании людей».

Говоря о том, что связывает украинского президента Петра Порошенко и лидера ДПМ Влада Плахотнюка, экс-президент Грузии сказал, что олигархи прекрасно друг с другом работают и ведут двуличную политику в отношении России: «Они оба ведут антироссийскую пропаганду и в то же время прекрасно сотрудничают со своими партнерами из России. Они хорошо себя чувствуют в русском мире. Для Порошенко Плахотнюк пример для подражания, потому что Плахотнюк сделал в Молдове то, что Порошенко хочет сделать на Украине: установил полный контроль над властью, бизнесом, медиа и над мозгами своих соотечественников».

Говоря об осуждении за коррупцию экс-премьера Молдовы Влада Филата, с которым у Саакашвили были хорошие отношения, бывший президент Грузии отметил, что нельзя применять двойные стандарты. «В ситуации, когда у вас главный «пахан» является директором страны, в которой нет справедливого правосудия, я не буду комментировать действия прокуратуры и судебных органов. Я не знаю, совершил он преступление или нет, и не могу давать оценку. Знаю лишь одно: в Молдове есть власть одного олигарха, который решает все» - сказал Саакашвили.

Он коротко рассказал о требованиях членов и сторонников партии «Движение новых сил», разбивших палаточный городок возле здания Верховной Рады: «Люди требуют смены политической системы. Конкретные требования, которые начали украинские гражданские активисты, связаны с антикоррупционными судами, с новым законом о выборах, который ограничил бы влияние олигархов на результаты, и, наконец, снятие с депутатов неприкосновенности, что позволяло бы привлекать их к ответственности в случае совершения ими преступления или правонарушения. После принятия этих трех требований, появится еще одно: об импичменте президента. Украины доведены до отчаяния. Украина ухитрилась перехватить у Молдовы палочку эстафеты на звание самой бедной страной в Европе».