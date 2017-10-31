Стало известно, на сколько в подорожает топливо

Бензин и дизтопливо подорожают. Национальное агенство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее. Они вступят в силу с завтрашнего дня и будут действительны ближайшие две недели.

Литр бензина повысится в цене на 16 банов и составит 17 леев 13 банов. А литр дизтоплива подорожает на восемь банов и обойдётся в 15 леев 26 банов.

Автозаправочные станции не могут продавать горючее дороже ценового максимума. Нарушителям грозят штрафы.=