Стало известно, на сколько в подорожает топливо

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Экономика
Бензин и дизтопливо подорожают. Национальное агенство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на горючее. Они вступят в силу с завтрашнего дня и будут действительны ближайшие две недели.
Литр бензина повысится в цене на 16 банов и составит 17 леев 13 банов. А литр дизтоплива подорожает на восемь банов и обойдётся в 15 леев 26 банов.
Автозаправочные станции не могут продавать горючее дороже ценового максимума. Нарушителям грозят штрафы.=
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