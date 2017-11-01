Топливо опять дорожает

Национальное агентство по регулированию в энергетике обнародовало предельные цены на топливо, которые будут действовать в течение следующих двух недель. Начиная со среды, 1 ноября, максимальная цена за литр бензина увеличится на 16 банов, а литр дизельного топлива будет стоить дороже на 8 банов, передаёт IPN.

Для одного литра бензина с октановым числом 95 максимальная цена установлена на уровне 17,13 лея, по сравнению с ранее действовавшей ценой в 16,97 лея. Дизтопливо будет стоить не дороже 15,26 лея, по сравнению с его нынешней максимальной ценой в 15,18 лея.

Новые предельные цены вступают в силу в среду, 1 ноября, и будут действовать до 14 ноября.

НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях, когда АЗС устанавливают более высокие цены, нежели максимальные, по телефону горячей линии: +373 800 10 800, или по электронному адресу anre@anre.md.