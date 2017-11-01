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Авто
Молдавским автомобилистам надо молиться богу хорошей погоды, чтобы ездить на летней резине
01.11.2017

Менять резину с летней на зимнюю придется, только если пойдет снег или на дороге появится гололедица, а за выключенные фары днем штрафовать не будут

Зима практически у порога, поэтому у автомобилистов возникает вполне резонный вопрос — когда «переобувать» свой автомобиль в соответствии с погодными условиями?

В полиции рассказали, когда владельцы транспортных средств должны сменить летнюю резину и ездить с включенными фарами.

- Сейчас нет точной привязки к определенной дате, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования (НИП) Наталья Головко. - По правилам дорожного движения, если выпал снег или на дороге образовалась гололедица, то автомобилисты должны поменять летнюю резину на зимнюю. Если шины не соответствуют погоде, налагается штраф в размере от 900 до1500 леев.

Кроме этого, с 1 ноября по 31 марта автомобилисты для обеспечения безопасности в дневное время обязаны ездить с включенными фарами в дневное время.

- Штраф за нарушение этого правила не предусмотрен, - успокаивает Наталья Головко. - Но тех, кто будет ездить с выключенными фарами, дорожные инспекторы станут останавливать и предупреждать.

Леонид РЯБКОВ


 
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