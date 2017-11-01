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Российские власти отказались выдавать Кишиневу Ренато Усатого
01.11.2017

Российские власти отказались выдавать Кишиневу лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель начальника прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок.

"На запрос Генпрокуратуры в связи с возбуждением против Ренато Усатого уголовного дела, есть официальный ответ. Запрос отправили в сентябре, но уже сейчас нам отказано. Одна из указанных в ответе причин - наличие у Усатого гражданства России", - сказал Бусуйок.

Уголовное дело против лидера оппозиционной партии, который является и примаром города Бельцы, было возбуждено в сентябре прошлого года. В октябре суд постановил выдать ордер на арест Усатого и объявить его в международный розыск. С тех пор Усатый в Молдову не возвращался, но по скайпу и другим электронным средствам активно комментирует политические события в Молдове и принимает участие в проходящих в Бельцах событиях.

Его обвиняют в том, что в 2010 г. он заказал убийство российского банкира Германа Горбунцова. Перед тем, как на него было совершено покушение, Горбунцов принял гражданство Молдовы. Киллер, гражданин Молдовы Виталий Прока, был арестован в 2012 г. в Москве и экстрадирован Румынии. Он был осужден в Бухаресте и отбывает наказание за совершение другого убийства. 

Прокуратура Молдовы обвиняет Усатого в том, что он заказал убийство, а после осуждения Проки пытался передать его семье $600 тыс. за диктофонную запись, в которой киллер заявил бы, что Горбунцова заказал не Усатый.

Оппозиционный телеканал JurnalTV объявил, что 2 ноября покажет интервью с Прокой, сделанное в румынской тюрьме. Согласно неофициальной информации, в этом интервью Прока заявит, что убийство Горбунцова заказал не Усатый, а лидер Демпартии Влад Плахотнюк.


 
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