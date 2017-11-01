В Кишиневском СИЗО «внезапно умер» подследственный

Во вторник, во время утренней поверки сотрудниками пенитенциарного учреждения №13 был обнаружен труп содержащегося в СИЗО подследственного. Власти сообщили, что по предварительному заключению врачей, речь идет о «внезапной смерти».

30-летний мужчина содержался под в СИЗО с мая 2017 года после его экстрадиции из Российской Федерации. Он не состоял на учете у врача и не жаловался на проблемы со здоровьем во время заключения.

О происшествии сообщили в прокуратуру и народному адвокату, а тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.