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Происшествия
В Кишиневском СИЗО «внезапно умер» подследственный
01.11.2017

Во вторник, во время утренней поверки сотрудниками пенитенциарного учреждения №13 был обнаружен труп содержащегося в СИЗО подследственного. Власти сообщили, что по предварительному заключению врачей, речь идет о «внезапной смерти».

30-летний мужчина содержался под в СИЗО с мая 2017 года после его экстрадиции из Российской Федерации. Он не состоял на учете у врача и не жаловался на проблемы со здоровьем во время заключения.

О происшествии сообщили в прокуратуру и народному адвокату, а тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.


 
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