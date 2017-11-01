Плахотнюк потратил три миллиона на имитацию народной поддержки своей кандидатуры на должность премьера (DOC)

Организованный 13 января 2016 года митинг в поддержку олигарха Владимира Плахотнюка на должность премьер-министра обошелся более чем в 2 миллиона 800 тысяч леев, что эквивалентно трем тысячам средних пенсий.

Об этом сообщили во вторник лидеры Платформы DA, которые предоставили в подтверждение своих заявлений документ со сметой затрат на подвоз участников митинга из регионов Молдовы. В представленном документе можно увидеть не только суммы, выделенные на каждый район, но и подписи ответственных.

Согласно документу, общая сумма затрат на подвоз сторонников премьер-министра Плахотнюка составила 2 миллиона 800 тысяч 993 лея.

Как заявил лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, из одной только Гагаузии были привезены свыше тысячи человек за 172 тысячи леев, «из Окницы - 280 человек за 18 тысяч леев, из Унген - 1100 человек за 105 тысяч леев, из Теленешт – тысяча граждан за 102 тысячи леев».

Дороже всего обошлась доставка тысячи человек из Бричанского района. На них было выделено 200 тысяч леев.

Зам. председателя партии Александр Слусарь подчеркнул, что этот документ является «доказательством того, как Плахотнюк, желая стать премьером, выбросил три тысячи пенсий».

13 января 2016 года в сквере Театра оперы и балета состоялся митинг в поддержку кандидатуры от Демпартии на должность премьер-министра, олигарха Владимира Плахотюнка. Тогда, на акцию были свезены сотни работников подконтрольных ДПМ госпредприятий.