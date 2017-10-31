Экс-глава молдавской полиции объявлен в международный розыск

Бывший руководитель Генерального инспектората полиции Ион Бодруг объявлен в розыск по подозрению в контрабанде оружия.

Информацию об этом подтвердил журналистам глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николае Китороагэ. По его словам, 27 октября суд выдал мандат на арест Бодруга, а 31 октября он был объявлен в международный розыск. Прокурор не смог точно сказать в контрабанде скольких пистолетов подозревается Бодруг, уточнив, что пистолетов было «шесть или семь», а преступление имело место в то время, когда Ион Бодруг занимал должность главы ГИП.

В то же время, Китороагэ известно, что оружие не принадлежало полиции. Он также отметил, что прокуратура знает стран в которой скрывается Бодруг, а в скором времени будет затребована его экстрадиция.

Ион Бодруг был вице-министром внутренних дел с 2012 по 2014 год. С 2014 года по март 2015 года Бодруг руководил Генеральным инспекторатом полиции. Бодруг уволился из органов внутренних дел в звании полковника