Версия подтвердилась: покушение на Германа Горбунцова заказал Ренато Усатый

В деле о покушении на российского банкира Германа Горбунцова появились новые детали. Прокуроры сообщили, что обвинение в организации покушения выдвинули криминальному авторитету Иону Друцэ, известному по кличке Ваня Писатель. Подтвердилась и версия, что заказчиком преступления был беглый уголовник Ренато Усатый, пообещавший киллеру полмиллиона евро.

По данным следствия, Усатый в в 2011 году собрал преступную группировку, которая планировала похитить Горбунцова, а затем - убить.

"За осуществление этого преступного плана Ренато Усатый пообещал исполнителям десять процентов от суммы, которую намеревался получить из активов Германа Горбунцова. Тот якобы задолжал 300 миллионов. Для исполнителей это был большой куш".

Следили за банкиром члены группировки Олег Тимошенко и Геннадий Векю. А застрелить его должен был Виталий Прока, нанятый Писателем.

"Виталий Прока добыл оружие, изучил маршруты передвижения Германа Горбунцова, знал его адрес. Следуя инструкциям Иона Друцэ, он выбросил телефоны, по которым вел переговоры. Покушение на Германа Горбунцова он совершил 20 марта 2012 года".

Сразу после этого Прока вернулся в Молдову. А позже его задержали в Москве и экстрадировали в Румынию, где признали виновным в убийстве. Молдавские прокуроры хотели допросить его до экстрадиции, но российская сторона разрешения не дала. Тем временем, Усатый пытался повлиять на показания Проки, предлагая ему деньги.

"Согласно показаниям обвиняемых и свидетелей, за исполнение сценария Ренато Усатого Проке предложили 200 тысяч евро авансом. А общая сумма составляла 600 тысяч евро. Прока должен был заявить, что убийство Горбунцова заказал не Усатый, а другой человек".

Сам Горбунцов назвал заказчиком именно Усатого. Тот, по словам банкира, действовал в интересах его бывших бизнес-партнеров - Бориса УшерОвича, Валерия Маркелова и Сергея Менделеева.

Горбунцов заявил также, что посредником в передаче денег киллеру был его родственник Валерий Маларчук. Его задержали, а в интернете появилась запись телефонного разговора, в котором Маларчук подтверждает слова банкира.

В прессе появлялись и другие записи, из которых следует, что Прока и его родственники получали от Усатого деньги. Киллер должен был отвести подозрения от Усатого и помочь ему избежать уголовного преследования. Ваня Писатель позже рассказал об этом журналистам портала "Цеппелин".

Портал "Цеппелин" писал, что Усатый неоднократно пытался переложить вину на других. В частности - на бывшего делового партнера Горбунцова Александра Антонова. А вместо Виталия Проки назывался другой киллер - некто Олег. В видеоролике, который Ваня Писатель передал журналистам RISE, именно Олег назвал Антонова заказчиком покушения.

Дальнейшее следствие по делу будут вести в сотрудничестве с властями Великобритании. Прокуроры уже отправили запрос в Лондон.