После 27 ноября никто не будет отвечать на вопросы следствия о краже миллиарда: истечет срок давности

Комиссия общественного контроля при президенте считает, что только Лянкэ, Габурича и Дрэгуцану еще можно будет привлечь к суду как государственных преступников

26 ноября истекает срок исковой давности по экономическому преступлению, связанному с кражей миллиарда долларов из нацбанка Молдовы, но ни один лей не вернули, заявил эксперт Михаил Пойсик на пресс- конференции, на которой комиссия общественного контроля при президенте представила отчет о своем расследовании. Власти сознательно тормозят поиск миллиарда – этот вывод комиссии озвучил ее председатель Федор Гелич.

В правительстве происходит саботаж объективного и непредвзятого расследования, утверждает Гелич. Власти специально утаивают информацию, прикрывая тех лиц и фирмы, которые были вовлечены в преступную схему. Это наводит на мысль, что просто ждут истечения срока давности. Цель сокрытия информации о причастных к краже – дальнейший их шантаж в корыстных целях. Только смена власти позволит раскрыть тайну «преступления века».

Собрав множество документов, комиссия очертила схему кражи.

До 2014 года из «Banca de Economii» выводились в виде кредитов десятки миллионов долларов. Кредиты были невозвратными, никого не наказывали. Федор Гелич процитировал перевод отчета экспертов МВФ, во главе с Гарри Паркером, изучивших в конце 2013 года положение в «BEM»: «Они готовили отчет для себя, но направили его и нашей власти под грифом «секретно». Перечислены лица, ответственные за ситуацию в «BEM», где контрольный пакет акций принадлежал государству. Работали над отчетом и знали о катастрофе глава НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Тэбырцэ, министр финансов Вячеслав Негруца, глава агентства публичной собственности Тудор Копач, председатель правления «BEM» Кристина Бурлаку, администратор банка Виктор Бодю. Иностранцы предупредили о надвигающихся серьезных неприятностях, но реакции не было».

Все кабинеты министров, работавшие до конца 2014 года, преступны, сказал Гелич, и должны ответить за свои действия и бездействие. Глава комиссии показал отчет Дрэгуцану правительству. В нем говорится: «В январе 2013 года ситуация с банковскими кредитами продолжала значительно ухудшаться, и на 31 марта 2013 года отрицательное сальдо капитала банка достигло 300 миллионов лей. По закону должна автоматически запускаться процедура ликвидации банка. В случае ликвидации есть угроза потери на депозитах юридических лиц (в том числе госструктур) 1,386 миллиарда лей».

В распоряжении комиссии оказался еще один секретный документ – письмо некоей структуры Кристине Бурлаку, главе «ВЕМ», с перечнем фирм, переводящих в оффшоры сотни миллионов лей. «Ничего не предприняли», - напомнил Гелич.

«Все, что происходило в банковской системе до 2014 года, помогло кукловодам сделать вывод: если можно безнаказанно украсть 100 миллионов лей – то почему не замахнуться на миллиард, - заявил Михаил Пойсик. – Делаются попытки перевести стрелки на Платона, Шора и Филата. Но все понимают: у них руки были коротки. Для реализации схемы нужно было наклонить двух премьеров, нацбанк, прокуратуру, НЦБК, шесть частных банков, СИБ и другие органы. Да так, что все работало как часы. Вопрос рассматривался в парламенте. Вывели 13,3 миллиарда лей, что на тот момент соответствовало одному миллиарду долларов».

Преступным назвал Пойсик секретное решение правительства Лянкэ, по которому минфин 13 ноября 2014 года дал гарантию, после чего НБМ выдал кредиты «ВЕМ», «Unibank» и «Banca Sociala» в сумме 9,5 миллиарда лей, хотя недостаток ликвидности в этих банках составлял лишь два миллиарда лей. Вопрос: зачем было выдавать столько денег? Ответ: чтобы украсть!

«Moldova Agroindbank», «Victoriabank», «Moldindconbank» до 25 ноября 2014 года выдают межбанковские кредиты трем частным банкам – «ВЕМ», «Unibank», «Banca Sociala». Затем все деньги, и государственные 9,5 миллиарда, выданные НБМ под гарантии правительства, аккумулируются в «Banca Sociala» (что было официально отражено в его бухгалтерии). Итого собрали 17,8 миллиарда лей. 25-26 ноября 13,3 миллиарда лей из «Banca Sociala» раздаются в виде кредитов пяти фирмам и выводятся в оффшоры. Изложив схему кражи, Михаил Пойсик отметил, что за перечислением средств лично следила в операционном зале банка Эмма Тэбырцэ. На ее глазах деньги конвертировали в валюту и выведи из Молдовы.

«Остальные средства из 17,8 миллиарда лей пошли на погашение некоторых обязательств внутри страны, договоры сгорели, - сказал Пойсик. - Чтобы вернуть межбанковские кредиты, которые предоставили трем частным банкам, правительство Габурича обязует НБМ выделить им еще 5,34 миллиарда лей».

Схема стала очевидной в феврале 2015 года. Именно тогда Богдан Зумбряну, глава следственного управления НЦБК, заявил: «Нам известно, как были выведены деньги из «Banca Sociala», а затем за пределы Молдовы. Известны имена людей, подписавших контракты, есть и сами контракты. Дело за малым - выяснить, деньги они забрали себе или работали за комиссию».

Два года говорят о Филате, о Шоре, но не говорят о роли «Banca Sociala». Очевиден саботаж. «Если бы правоохранительная система была независима – мгновенно привлекла бы к уголовной ответственности руководителей и главбухов пяти фирм, кредитных инспекторов и начальника кредитного отдела, руководителя и главбуха «Banca Sociala», - сказал Пойсик. - Сотрудники банка и НБМ прекрасно знают: запрещено выдавать в одни руки кредит на сумму более 15 процентов от собственных средств банка, это 70 миллионов лей, а выдали миллиарды. После 26 ноября никто не будет отвечать на вопросы следователя: истечет срок давности».

«Kroll» представит второй отчет в ноябре, между тем 26 ноября истекает срок исковой давности по экономическим преступлениям такого рода. Указал на странную связь член комиссии Виктор Кобзарь: «Есть вопросы к регулированию сроков отчетов. Могут назвать фамилии, но к ответственности уже никого не привлекут». По мнению членов комиссии, Лянкэ, Габурича и Дрэгуцану еще можно привлечь к суду - как государственных преступников. Но этого не сделают. Искать деньги тоже не будут.

Между тем международные организации не могут не знать, у кого они. Почему же авторитетная компания «Kroll» за два года не назвала имена окончательных выгодополучателей, спросили члены комиссии Юлия Делиу и Борис Шаповалов? «Весь мир знает, что любое перечисление свыше 500 тысяч долларов фиксируется минфином США, - сказал Шаповалов. - Найти концы просто, как и применить санкции к ворам, ведь США санкционируют граждан других стран».

Гелич убежден - миллиард будем возвращать мы: «Нас обокрали те, кого мы избрали. В качестве наказания за свой выбор мы будем возвращать не один миллиард долларов, а 52 миллиарда. Благополучие нам не светит. Все вокргу покрыто мраком тайны. Когда Шор признался публично, что дал Филату 250 миллионов долларов взятки, я спросил себя: что должен был получить Шор за эту взятку, что Филат ему обещал сделать? Этого нам не сказали. 250 миллионов долларов - это 5 миллиардов лей. На этом таинственном проекте Шор хотел заработать вшестеро больше. Но от него никто не требует возврата миллиарда… Ясно, что об афере знали очень и очень многие из правящей верхушки страны. Пассивно наблюдали, значит - были в доле».

Марина ТИМОТИН