1 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Резкое изменение температуры воздуха в первые дни ноября удивит жителей Молдовы
01.11.2017

В первые три дня ноября в Молдове произойдет потепление с нормализацией атмосферного давления. Холодный фронт и обложные дожди покинули Молдову. В страну возвращается теплая по ноябрьским меркам погода, а днем уставших от осадков людей порадует солнце.

В среду, 1 ноября, днем воздух прогреется до 8 градусов. В ночь на четверг столбик термометра не опустится ниже отметки в + 2 градуса. 

2 ноября дневная температура воздуха повысится до 11 градусов при переменной облачности. Ночь на пятницу станет еще более теплой: + 5 градусов. Днем в последний рабочий день недели возможен небольшой дождь. 

Хорошую новость для метеозависимых людей подготовили синоптики. Атмосферное давление придет в норму. Сегодня давление понизится с 749 до 748, а к пятнице опустится до 742  мм.рт.ст. В первые три дня ноября ветер будет умеренный.


 
Количество просмотров:
206
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.