Резкое изменение температуры воздуха в первые дни ноября удивит жителей Молдовы

В первые три дня ноября в Молдове произойдет потепление с нормализацией атмосферного давления. Холодный фронт и обложные дожди покинули Молдову. В страну возвращается теплая по ноябрьским меркам погода, а днем уставших от осадков людей порадует солнце.

В среду, 1 ноября, днем воздух прогреется до 8 градусов. В ночь на четверг столбик термометра не опустится ниже отметки в + 2 градуса.

2 ноября дневная температура воздуха повысится до 11 градусов при переменной облачности. Ночь на пятницу станет еще более теплой: + 5 градусов. Днем в последний рабочий день недели возможен небольшой дождь.

Хорошую новость для метеозависимых людей подготовили синоптики. Атмосферное давление придет в норму. Сегодня давление понизится с 749 до 748, а к пятнице опустится до 742 мм.рт.ст. В первые три дня ноября ветер будет умеренный.