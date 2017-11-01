На молдавских улицах появятся новые «Порше» и «Феррари» борцов против отмывания денег

В нашей стране выявлена стабильная закономерность: чем больше у нас борются с коррупцией и отмыванием денег, тем больше их у нас.

Во вторник минюст представил законопроект, призванный оградить добросовестных предпринимателей от злоупотреблений контролирующих структур. Так, проверки больше не смогут проводить полицейские и центр по борьбе с коррупцией. Эти полномочия останутся только у налоговой инспекции, Агентства общественного здоровья и других специализированных структур. Предприниматели не будут нести уголовной ответственности, если согласятся добровольно устранить нарушения.

Министр юстиции Владимир Чеботарь также сообщил, что законопроект предусматривает и реформирование Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

- Она превратится в Агентство финансовой информации, демилитаризированное и более свободное в своих действиях. Она больше не будет подчиняться Национальному центру по борьбе с коррупцией, - сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.

Бороться с отмыванием денег Молдова начала в 2001 году, когда приняла Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, Тогда, по данным, опубликованным международными экспертами, изучавшими ситуацию в Молдове, организованная преступность контролировала не менее 40-50% частных предприятий и 60% государственных предприятий.

В 2007 году молдавский парламент принял Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В том же году Молдова присоединилась к Варшавской конвенции Совета Европы, посвященной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тогдашний директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией РМ Валентин Межинский сказал, что «для приближения Молдовы к европейской перспективе необходимо применять общую с государствами-членами ЕС политику, ставя своей целью защиту общества от тяжких преступлений и терроризма».

Потом к нам ездили эксперты, оценивали меры по борьбе с отмыванием денег, предпринимались следующие меры. Но масштабы отмывания денег все росли и росли. В итоге в 2014 году у нас украли миллиард, а в 2016 году американское издание Forbes опубликовало статью, в которой говорилось, что Молдову превратили в канал для потоков незаконного капитала, что Молдова является рассадником отмывания денег, «где олигархи контролируют экономику, парламент, полицию, суды и большую часть СМИ».

Во вторник, 31 октября, эксперты Transparency International-Moldova и IDIS Viitorul представил мониторинг, в котором говорится, что в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года было принято несколько противоречивых законодательных инициатив, которые увеличивают риск легализации средств, полученных мошенническим путем: законопроект о легализации капитала и налоговом стимулировании, а также т.н. «закон о гражданстве за инвестиции».

Эксперты указывают на пробелы в Национальном плане действий по снижению риска в отношении отмывания денег и финансирования терроризма на 2017-2019 гг., в котором, например, не затрагивается такая «черная дыра» как энергетический сектор страны.

Кроме того, эксперты обращают внимание и на то, что после того, как Молдова стала важным элементом региональной «прачечной» по отмыванию денег, в 2016-2017 гг. сохраняется риск того, что наша страна может стать государством с офшорным режимом. По крайней мере, есть различные инструменты для привлечения подозрительных средств.

- Все эти события препятствуют подлинно независимому расследованию, блокируют внедрение важных законов, умаляют важность расследования компанией Kroll, снижают шансы возврата похищенных средств, - говорится в докладе. - Власти создают ложное впечатление о восстановлении миллиарда, указывая, по сути, средства, поступившие от процедур несостоятельности в трех обанкротившихся банках.

Теперь в Молдове появится новая структура по борьбе с отмыванием денег - Агентство финансовой информации. После того, как все ее предшественники на протяжении 20 лет так упорно боролись с отмыванием денег, что «отмыто» было все, что можно и даже нельзя, эта новая структура, видимо, все исправит? Или же она обеспечит работой, очень высокооплачиваемой, с огромными премиями, новых сотрудников, которые, разумеется, не с улицы придут?

А они будут трудиться на благо отечества: собирать информацию о сборе конфет и цветов в школах и сборах в детских садах, чтобы они могли удержать на работе поваров...Собирать информацию с детских садов они будут, наверное, на новых «Порше», «Лексусах» и «Феррари». Как-то так мне видится деятельность новой структуры, учитывая все предыдущие «достижения» наших борцов с отмыванием денег и коррупцией. А вам?

Павел МУНТЯН