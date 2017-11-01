Владимир Чеботарь: Мы хотим, чтобы правонарушения, совершенные хозяйствующими субъектами были исправлены

Проект закона, который предполагает внесение изменений в некоторые акты для снижения давления силовых структур на предпринимателей, призван исправлять правонарушения, совершенные ими. Об этом заявил министр юстиции Владимир Чеботарь в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Министр отметил, что нет желания привлекать хозяйствующих субъектов к уголовной ответственности, есть желание, чтобы совершенные правонарушения были исправлены, и в будущем была уверенность, что экономические агенты больше не будут совершать такие правонарушения. „Экономических агентов тем самым стимулируют признать их вину. Признание вины снижает вдвое возможное наказание в будущем. Даже возмещение причиненного ущерба на более позднем этапе приостанавливает исполнение наказания в виде лишения свободы, а для ряда действий мы предусмотрели даже замену этого наказания штрафом”, - сказал министр. Владимир Чеботарь считает, что такой инструмент перевоспитания будет эффективнее.

Владимир Чеботарь заявил, что основной целью проекта закона является снижение давления на экономических агентов. Таким образом, будет запрещено изъятие серверов и документов, что приводит к приостановлению деятельности экономических агентов. Констатирующий субъект обязан будет делать копии документов, чтобы можно было использовать их в расследовании.

В то же время, министр отметил, что под действие этих законодательных изменений не подпадают действия коррупции и отмывания денег, допущенных хозяйствующими субъектами. „Мы стараемся не стимулировать преступную организованную деятельность, мы не хотим стимулировать рецидив, мы хотим быть хорошим другом тем, кто ведет себя добросовестно по отношению к закону”, - отметил Владимир Чеботарь.