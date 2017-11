Главная Мафиозный треугольник Сращение партий альянса настолько тесное, насколько слиты их финансовые интересы. Либеральная партия, которая — с промежутками — 6 лет как находилась в правящем альянсе, сегодня пытается выставить себя в оппозиции к нему, и — о боже! — к самому Владимиру Плахотнюку! Мол, Демпартия выдавила нас из власти, сажает наших самых честных людей и пытается сместить Дорина Киртоакэ! Кстати, хоть один либерал сидит? А что, Киртоакэ будет сидеть? Cиамские близнецы Ещё в 2010 году внутри АЕИ-2 был сформирован сепаратный альянс между ДПМ и ЛПМ. Направлен он был тогда против ЛДПМ. В этот негласный альянс входил и лидер ПКРМ В. Воронин, чьи бизнес-интересы тесно переплелись с олигархами из ДПМ. К его услугам прибегали в случае крайней необходимости: комиссия по BEM, комиссия по расследованию убийства в Пэдуря Домняскэ, обращения в КС и т. д. Но отношения ДПМ и ЛПМ имели более давнюю историю: они были заложены в 2009 году. Неслучайно во время парламентских выборов ЛПМ получила от Влада Плахотнюка финансовую поддержку. Влад Плахотнюк попробовал затем продвинуть по квоте ЛПМ на должность председателя Нацбанка Корнелия Гимпу, вице-председателя Victoriabank, двоюродного брата Дорина Киртоакэ. Кандидатура эта не прошла, и тогда Михай Гимпу пропустил по своей квоте другого представителя Демпартии — Дорина Дрэгуцану, который, как и Андриан Канду, работал в компании Pricewaterhouse Coopers. Также все директора СИБа были выдвинуты Либеральной партией. Правда, обслуживали они в первую очередь Демпартию и лишь во вторую — либералов. Хотя учитывая, что это был один картель, какая разница, кого и в какую очередь там обслуживали? Клановую общность этих двух партий доказывает и тесное переплетение их представителей в различных подконтрольных им структурах. Так мать Дорина Киртоакэ — Валентина Киртоакэ — экономист в принадлежащем когда-то Плахотнюку Victoriabank. Жена Михая Гимпу, Дина Гимпу, была начальником управления в курируемом ДПМ Министерстве культуры. Либерал Ю. Топалэ, нынешний директор МЖД, — нанаш самого Геннадия Сажина, начальника строительной инспекции от ДПМ (он же администратор фирмы FinPar Invest, принадлежащей В. Плахотнюку). Минтранс много лет был вотчиной ЛП. Так вот, госпредприятием Moldatsa, также подконтрольным Министерству транспорта, руководил весь домашний «цвет» Демократической партии: Виталие Новак — фин демократа Василия Ботнаря, директор Moldovagaz Мариана Табуйкэ — сестра нынешнего министра юстиции, демократа Владимира Чеботаря, Aлександру Булига — сын депутата от ДПМ Валентины Булиги, Наталья Кукоарэ — свояченица Василия Ботнаря, и так далее. Между бизнесом клана Гимпу — Киртоакэ и бизнесом Влада Плахотнюка существовала теснейшая связь. Михай Гимпу передал в аренду компании Petrom, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, сеть своих бензозаправок EUROSIM. Взамен Демпартия помогла Гимпу зарегистрировать фирмы Parstar Petrol и Get Premium, которые в 2010-2016 годах выиграли тендеров более чем на 500 млн леев! Бизнес-интересы двух кланов настолько переплелись, что сразу и не поймёшь, кому на самом деле принадлежит тот или иной доход! Рука руку моет Все эти годы ЛПМ работала рука об руку с Демпартией. Вместе они уничтожили ЛДПМ и Филата, вместе распилили самые доходные схемы, вместе продвинули своих людей во все госструктуры. ЛПМ, имея СИБ и Нацбанк, сделала всё, чтобы прикрыть рейдерские атаки на банки в 2010-2011 годах, кражу миллиарда в 2014 году, отмывание $22 миллиардов в 2010-2015 годах. Во всех этих аферах были замешаны и ЛДПМ, и Демпартия (напрямую или косвенно). А без прямого участия Нацбанка, а значит и либералов, таковые были невозможны в принципе! Это был хладнокровный делёж. Дорин Киртоакэ отдал «кукловоду» острова в парке La Izvor, кафе Guguta, дорогущую землю в зоне гостиницы «Кодру». На самом деле земли` распилили минимум 300 га (по некоторым оценкам — целых 700 га). Сколько там, и кому что при этом досталось — сам чёрт не разберёт. Либералка Корина Фусу, не щадя себя, добилась закрытия телеканала NIT. «Чудесным образом» частоты перешли к одному из телевидений «кукловода». Она же внесла в Кодекс о телевидении поправку, позволившую олигарху получить контроль над 4 ТВ! А ведь Кодекс не позволял передачу «больше двух ТВ» одному собственнику. Министр экологии, либерал Валериу Мунтяну подписал постановление 1439 от 30.12.2016 года о концессии 40% молдавской территории для американской офшорной компании Frontera Resources LTD. Сделано это было «по просьбе» и в угоду Демпартии. Рядом «встала» и подпись министра экономики от ДПМ О. Калмыка. Министр транспорта Анатолий Шалару в 2012 году отремонтировал в Румынии 5 локомотивов ценой в 12 млн евро. Они тут же вышли из строя. Однако кредит в 3 млн евро был взят в Victoriabank под серьёзный процент! Другие 10 млн — в МАИБ! Другой министр транспорта, тоже либерал, Юрий Киринчук выплачивал 2 млн евро кредитов всё тому же Victoriabank! Деньги были взяты на закупку автоматических барьеров для МЖД. Но барьеры так и не были установлены фирмами Adotel Hex и Demid Com. Дымовая завеса «оппозиции» Как говорилось ранее, Михай Гимпу, лидер ЛП, после задержания коррумпированных чиновников мэрии — Д.Киртоакэ и министра транспорта Ю. Киринчука, чуть ли не объявил войну олигарху! Даже в оппозицию ушёл! Однако, как говорится, не верь глазам своим. А тем более — словам. Дело в том, что все министры и чиновники от ЛПМ благополучно сохраняют должности: и. о. министра обороны вплоть до 24 октября был либерал Г. Галбур, и. о. министра транспорта — либерал Букэтару (сейчас он в Минэкономики), вице-министр экологии — либерал Апостол. И многие агентства также под либералами. Председателем Счётной палаты остался либерал В. Унтилэ, директор СИБ — М. Бэлан, директор МЖД — либерал Ю. Топалэ (нанаш Сажина), член Конституционного суда — либерал В. Попа. И когда Демпартии не хватает голосов для кворума в парламенте, ЛПМ надёжно их обеспечивает. И преданно голосует! И в районных советах, и на местах, и в столичной мэрии альянс ЛП — ДПМ — ЛДПМ — ЕНП функционирует точно и слаженно, как… механизм швейцарских часов! Более того, все задержанные либеральные чиновники были с почестями отпущены на свободу! Назло сотням доказательств, жалобам, огромным хищениям! Дошло до абсурда: освобождённый одноклассник мэра Киртоакэ Гамрецкий тут же начал строить себе настоящий дворец в 1500 кв метров! Так в чём оппозиционность Гимпу, кто бы объяснил? Все эти показушные аресты делаются с целью поставить Гимпу на место. Просто мужик стал много брать, мало делиться. Заодно и европейцам покажем борьбу с коррупцией. А на самом деле это отчаянная попытка демократов сделать из либералов жертву, дабы опять их протащить в парламент. Как и в 2014 году. Вот почему 3 октября Демпартия пошла против референдума. Дескать, эта инициатива исходит от ПСРМ, а не от кишинёвцев! Её тут же поддержали все правые партии: PUN — Шалару, PNL — Павличенко, PPDA — Нэстасе, PAS — Санду и так далее. Только ПКРМ — лишь на словах — выступила за отставку Д. Киртоакэ. Мы не увидели ни одной листовки, ролика, плаката, баннера, палатки, агитаторов от этой партии, поддерживающих референдум. Проще говоря, ПКРМ на деле тоже присоединилась к бойкоту этой инициативы. Ну, есть ещё вопросы? Эти господа 7 лет, под разными соусами, состояли в одном альянсе. Вместе были и на президентских выборах. Вместе они и сейчас. Вместе окажутся и после парламентских выборов! И, как теперь вырисовывается, бойкот референдума — это не что иное, как обкатка сращения будущего АЕИ-4. Быть ли столице под «кукловодом»? Дав в марте 2016 года народу право избирать президента, «кукловод» потерял президентуру. Сейчас, если состоится референдум по отставке Киртоакэ, он рискует потерять и мэрию. А ведь это грозит потерей власти в стране! Вот почему он пытается дискредитировать президента — чтобы легче было отправить его в отставку. И вот почему он устроил бойкот референдума — чтобы сохранить контроль над городом в виде главенства и. о. мэра Н. Грозаву. Однако это отнюдь не всё: у Демпартии далеко идущие планы. И общие наброски этих планов видны по занятым позициям его марионеток. Особенно любопытна позиция лидера ПКРМ. Вначале Воронин предложил Додону уйти в отставку. Оно и понятно: чтобы Канду стал и. о. президента, а «кукловод» — премьером. Потом он вышел с новым рацпредложением, похожим на ахинею. Дескать, зачем нам референдум? Пускай мэра назначает… правительство! Ну, вы поняли? Филипу тоже должность нужна! Так вот, если «кукловоду» удастся провалить референдум, ДПМ может выйти с законом о назначении мэра столицы правительством. Филип уходит в отставку, освобождая место для «кукловода», а тот назначает его мэром столицы. Ни тебе выборов, ни тебе воли народа. Потом отправят президента в отставку. Вот тогда власть станет подлинно «демократической». Фин Канду — спикер и и. о. президента, «кукловод» — премьер, Филип — мэр столицы. Красотища! И главное — всё по евростандартам. Поэтому референдум — это шанс не только избавить столицу от олигархов. Это шанс на освобождение всей страны.

