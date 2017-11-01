В Приднестровье есть политики, которые не заинтересованы в переговорах с Молдовой – Президент Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о наличии в Приднестровье политиков и представителей деловых кругов, которые не заинтересованы в возобновлении переговоров с Молдовой.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», цитируя высказывания президента в интервью агентству российскому агентству ТАСС, он сказал, что их стратегия – «нагнетать напряженность и взывать о помощи, в том числе финансовой, к Москве».

Глава молдавского государства назвал это «очень недальновидной стратегией, губительной для граждан обоих берегов Днестра».

«Вопросы приднестровского урегулирования надо обсуждать с тем, кого избрал молдавский народ и за которым видна ясная перспектива. Если кто-то хочет обсуждать какие-то схемы контрабанды - это не ко мне», - заметил Додон, назвав в качестве примера свое подключение к импорту Молдовой электроэнергии от Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Говоря о приднестровском урегулировании, молдавский президент сказал, что «его формула уже определена и закреплена в многочисленных документах, которые подписали посредники и гаранты урегулирования, - ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и ЕС».

«В них Приднестровье определено как часть РМ, наделенная особым статусом. Теперь надо договориться о разделении полномочий в объединенной стране. И здесь давлением ничего не решить - в Приднестровье живет около 200 тыс. российских граждан, и Москва их в обиду не даст», - заметил он.

По словам президента, надо ждать, «пока Россия и Запад договорятся продемонстрировать «историю успеха» в Молдове».

«Я надеюсь, что в ближайшие два-три года такое "геополитическое окно" появится. Для нас важно сохранить мир, наращивать сотрудничество между двумя берегами Днестра. Для этого необходимо создать после выборов 2018 г. промолдавское большинство в парламенте, которое будет выступать за сохранение нейтралитета, выступит против объединения с Румынией и интеграции в НАТО, форсируемом нынешним правительством под нажимом Запада», - сказал Додон.

Он обратил внимание на то, что, хотя большинство граждан РМ против вступления в НАТО, правительство хочет открыть в Кишиневе его офис, который «будет навязывать людям убеждение, что ничего страшного в этом нет».