Решение молдавского КС не удивило российского вице-премьера Дмитрия Рогозина

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не удивлен сегодняшним решением Конституционного суда относительно изменения синтагмы «молдавский язык» на румынский в Основном законе Молдовы.



«Чему удивляться? Из шести членов Конституционного Суда Молдавии пять судей - румыны по паспорту», - написал чиновник в Фейсбуке.

Напомним, что сегодня КС дал положительную оценку законопроекту ЛДПМ относительно изменения названия государственного языка с молдавского на румынский в 13 статье Конституции РМ.

Глава фракции ЛДПМ Тудор Делиу назвал решение КС ожидаемым и рассчитывает на поддержку депутатов. Чтобы внести поправку в Конституцию, требуются голоса, как минимум, 67 законодателей.

Между тем, представили других партий в парламенте высказываются сдержанно либо критически по поводу законопроекта либерал-демократов.