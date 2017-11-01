Решение молдавского КС не удивило российского вице-премьера Дмитрия Рогозина

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Политика
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не удивлен сегодняшним решением Конституционного суда относительно изменения синтагмы «молдавский язык» на румынский в Основном законе Молдовы.
Напомним, что сегодня КС дал положительную оценку законопроекту ЛДПМ относительно изменения названия государственного языка с молдавского на румынский в 13 статье Конституции РМ.
Глава фракции ЛДПМ Тудор Делиу назвал решение КС ожидаемым и рассчитывает на поддержку депутатов. Чтобы внести поправку в Конституцию, требуются голоса, как минимум, 67 законодателей.
Между тем, представили других партий в парламенте высказываются сдержанно либо критически по поводу законопроекта либерал-демократов.
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