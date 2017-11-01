Ночью в Молдове температура воздуха опустится ниже 0 градусов

Согласно прогнозу государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 1 ноября в республике ожидается переменная облачность, ветер умеренный, местами порывистый.

В ближайшую неделю ожидается переменная облачность, без осадков, и постепенное повышение температуры.

На севере Молдовы температура будет колебаться днем от +6 до +9 С днем, а ночью -2...+1 С.

В центре республики ожидается от +7 до +10 С в дневные часы и -1...+2 С - ночью. На юге температура поднимется до +8...+11 градусов днем и 0...+3 С в ночные часы.