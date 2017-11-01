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Общество
Чеботарь: Признание вины понизит вдвое возможное наказание
01.11.2017

Проект закона, который предполагает внесение изменений в некоторые акты для снижения давления силовых структур на предпринимателей, призван исправлять правонарушения, совершенные ими. Об этом заявил министр юстиции Владимир Чеботарь в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Министр отметил, что нет желания привлекать хозяйствующих субъектов к уголовной ответственности, есть желание, чтобы совершенные правонарушения были исправлены, и в будущем была уверенность, что экономические агенты больше не будут совершать такие правонарушения. "Экономических агентов тем самым стимулируют признать их вину. Признание вины снижает вдвое возможное наказание в будущем. Даже возмещение причиненного ущерба на более позднем этапе приостанавливает исполнение наказания в виде лишения свободы, а для ряда действий мы предусмотрели даже замену этого наказания штрафом”, - сказал министр. 

Чеботарь считает, что такой инструмент перевоспитания будет эффективнее.

Министр заявил, что основной целью проекта закона является снижение давления на экономических агентов. Таким образом, будет запрещено изъятие серверов и документов, что приводит к приостановлению деятельности экономических агентов. Констатирующий субъект обязан будет делать копии документов, чтобы можно было использовать их в расследовании.

В то же время министр отметил, что под действие этих законодательных изменений не подпадают действия коррупции и отмывания денег, допущенных хозяйствующими субъектами. „Мы стараемся не стимулировать преступную организованную деятельность, мы не хотим стимулировать рецидив, мы хотим быть хорошим другом тем, кто ведет себя добросовестно по отношению к закону”, - отметил Владимир Чеботарь.


 
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