Сын экс-президента Молдовы, Сергей Лучинский приговорен к трем годам условно

Три года условно. Такой приговор вынесла Апелляционная палата Бухареста старшему сыну экс-президента Молдовы Сергею Лучинскому.

Его признали виновным в шантаже, торговле влиянием и даче заведомо ложных показаний. Также Лучинского обязали отработать 90 дней на благо общества и возместить моральный ущерб, который оценили в 50 тысяч евро.

По тому же делу проходил зять Траяна Бэсеску Раду ПрикОп. По данным следствия, они

шантажировали своего делового партнера, требуя четыре миллиона евро за отзыв жалобы, поданной в румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Младший сын экс-президента - Кирилл Лучинский - тоже не в ладах с законом. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах по делу о махинациях в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е.