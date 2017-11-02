Правительство отклонило инициативу снижения пенсионного возраста

Правительство дало отрицательное заключение законодательной инициативе президента Молдовы Игоря Додона о снижении пенсионного возраста для мужчин и женщин соответственно до 62 лет и 57 лет.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", в принятом постановлении говорится, что при реформировании пенсионной системы учитывалась социальная политика и средства, необходимые для установления условий и размера пособий по социальному страхованию. Принимая во внимание, что существующие финансовые ресурсы направлены на уже принятые обязательства, проект не может быть поддержан.

Премьер-министр Павел Филип сказал, что предложенный законопроект "является популизмом, с такими идеями очень легко выходить, зная, что не несешь ответственность и не занимаешься поиском источников финансирования".

"Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто работал над пенсионной реформой, результаты которой пенсионеры ощущают каждый раз, когда мы индексируем или повышаем пенсии", - отметил он.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", инициатива появилась после того, как в конце 2016 года парламент повысил и уравнял возраст выхода на пенсию мужчин и женщин. Стандартный пенсионный возраст 63 года будет установлен для мужчин начиная с 1 июля 2019 года, а для женщин - с 1 июля 2028 года. Достижение данного возраста будет происходить путем ежегодного повышения стандартного возраста выхода на пенсию.