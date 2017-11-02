Галбур назвал причину отзыва четырех послов Молдовы

Глава внешнеполитического ведомства Молдовы объяснил причины отзыва руководителей диппредставительств нашей страны за рубежом. Четыре посла Молдовы были решением правительства страны отозваны по различным причинам. Об этом после заседания кабмина сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Ранее кабмин утвердил предложение внешнеполитического ведомства страны. Таким образом отозван посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол РМ в Нидерландах Емилиан Бренич, посол в Бельгии и Люксембурге Юрие Реницэ.

"Что касается господина Бренича, отзыв связан с окончанием его мандата в начале октября. От господина Чокоя у нас есть заявление, в котором указаны личные мотивы, о которых не я должен говорить. Это заявление была принято", — пояснил Галбур.

В отношении послов Фрижа и Реницэ, министр пояснил, что ранее они были назначены на свои должности по политическому принципу.

"Наше намерение – назначить на их место представителей дипломатической службы, профессионалов, которые продолжат продвигать в этих странах интересы в соответствии с действиями и приоритетными направлениями, установленными в программе правительства", — заключил Галбур.

Он не уточнил, есть ли у руководимого им ведомства кандидаты на освободившиеся должности, пояснив, что "всему свое время".