Молдова обязуется обмениваться данными об экспортных декларациях со странами СНГ

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Экономика
Правительство одобрило подписание Соглашения об обмене информацией для определения и контроля стоимости товаров на таможне в государствах-членах СНГ, передает IPN.
Таким образом, таможенные органы подписавших государств будут обмениваться информацией об экспортных декларациях на регулярной основе и бесплатно. Это обеспечит достоверность данных о заявленной стоимости товаров на таможне и исключит уклонения от уплаты таможенных платежей.
Исключением будет информация, составляющая государственную тайну, или относящуюся к персональным данным.
Республика Молдова заключила такие договоры с Украиной и Российской Федерацией. Они предусматривают обмен информацией по запросу.
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