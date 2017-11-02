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Экономика
Молдова обязуется обмениваться данными об экспортных декларациях со странами СНГ
02.11.2017

Правительство одобрило подписание Соглашения об обмене информацией для определения и контроля стоимости товаров на таможне в государствах-членах СНГ, передает IPN.

Таким образом, таможенные органы подписавших государств будут обмениваться информацией об экспортных декларациях на регулярной основе и бесплатно. Это обеспечит достоверность данных о заявленной стоимости товаров на таможне и исключит уклонения от уплаты таможенных платежей.

Исключением будет информация, составляющая государственную тайну, или относящуюся к персональным данным.

Республика Молдова заключила такие договоры с Украиной и Российской Федерацией. Они предусматривают обмен информацией по запросу.


 
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