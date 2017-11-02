Миллиону граждан Молдовы придется сменить профессию?

«Комсомолка» узнавала, какие изменения грядут на рынке труда Молдовы, и выяснила, что наиболее востребованными теперь будут совершенно другие знания и навыки

В Кишиневе прошла Ярмарка вакансий. В ней приняло участие более 40 компаний-работодателей из Молдовы и Румынии. По данным Национального агентства занятости населения, число предложений работы растет. К концу октября было зарегистрировано около 12 тысяч вакансий. По данным статистики, Молдове очень не хватает работников в швейной и текстильной промышленности, требуются медсестры, врачи, акушеры, аптекари.

При этом, число безработных в стране составляет 45,7 тысячи граждан — и это только данные официальной статистики. На деле ситуация намного хуже, просто очень немногие граждане, у которых нет работы, регистрируются.

Экономики в стране больше нет, а ее все еще учат...

По словам экономиста Юрия Моркотыло, проблема дисбаланса между предложением и спросом на рабочую силу есть во всем мире, даже в развитых странах, не только в Молдове. Эти проблемы дисбаланса в каждой стране разные. В Молдове она особо острая по ряду причин.

- Нам образовательная система досталась еще с советских времен, когда Молдова имела совсем другую структуру экономики. Тогда у нас был выше уровень промышленности, в 80-х годах довольно динамично развивался сектор услуг, соответственно, требовались эти специальности. Теперь готовят этих же специалистов, но структура экономики сейчас совсем другая: упала промышленность, экономика больше не требует работников с высшим образованием. Молдове требуется больше рабочих специальностей. С нашей экономикой нам нужны максимум два университета, - отметил Юрий Моркотыло.

При этом он уверен, что урезать образовательную систему нельзя, поскольку тем самым мы так и зависнем на нынешнем уровне развития. В то же время, дисбаланс также приводит к эмиграции высококвалифицированных специалистов.

- Поскольку у нас достаточно простая структура экономики, которая не требует, например, финансистов, программистов, наши лучшие студенты после учебы уезжают работать в страны, в экономиках которых есть спрос на высококвалифицированные кадры.

Дисбаланс также проявляется в том, что уровень подготовки студентов не соответствует уровню, которого требует работодатель.

- В наших университетах больше теоретических курсов и гораздо меньше практики. Университеты не взаимодействуют с компаниями. На западе государство стимулирует сотрудничество университетов и компаний, они создают совместные проекты, чтобы университеты знали, какой спрос на рабочую силу существует со стороны компаний, - отметил Юрий Моркотыло.

Он также подчеркнул низкий уровень нашего высшего образования.

- Мы готовим, например, 10 тысяч студентов экономики, а из них не более тысячи могут быть активными на рынке труда Молдовы или региональном рынке труда. Остальные просто получают диплом и не понимают фундаментальных вещей в экономике. Хорошие университеты мира дорожат своей репутацией, а у нас из-за процветающей коррупции много студентов, которые не должны ими быть, а просто протирают штаны! Это влияет на качество подготовки студентов, которые выходят на рынок труда. А потом они плачут, что не находят работу, - отметил Юрий Моркотыло.

Учиться по немецкой модели

По мнению экономиста, Молдове нужно улучшать профессиональное образование. Это станет козырем для привлечения, например, заводов по изготовлению проводов или других простых вещей. Это шаг вперед. Однако для того, чтобы развивать экономику, нужна реформа высшего образования, нужно думать, как стимулировать взаимодействие образовательных учреждений с бизнесом.

- Мне нравится система высшего образования в Германии. Там есть университеты, ориентированные на науку, и есть университеты, которые делают акцент на взаимодействие с бизнесом. Они имеют общие программы, которые готовят студентов для определенных отраслей экономики. Думаю, у нас эта модель дала бы хорошие результаты, - отметил эксперт.

Отмирающие профессии: подсобные рабочие, обычные врачи...

Для Молдовы роботизация пока остается экзотикой. Тем не менее, мировая тенденция отказываться от работников, чьи навыки можно заменить программой, появляется и будет нарастать даже у нас.

- Те профессии, которые подразумевают рутинную работу, повторяющиеся действия, скорее всего, будет заменены определенными программами, машинами. Останутся востребованными профессии, где нужно проявлять межотраслевые знания: и в энергетике, и в экономике, и в биологии, - сказал «Комсомольской правде» в Молдове экономист Сергей Унгуряну.

По его словам, кроме того, нужно будет постоянно доучиваться, каждые 3-5 лет.

- Не будет больше такого, что вы выучились, скажем, на бухгалтера 30 лет назад и будете работать им всю жизнь. Нужно будет постоянно получать новые знания, - отметил экономист.

Говоря о медицинских профессиях, которые, как известно, всегда нужны, потому что люди, к сожалению, всегда болеют, Сергей Унгуряну отметил, что даже в этой сфере будут изменения.

- Эти профессии будут востребованы всегда, но вопрос — в какой форме. Сейчас много программного обеспечения, видеоматериала и так далее, благодаря которым можно будет очень быстро обучить людей. Понадобятся только очень высококвалифиц иронные специалисты, которые будут делать сложные операции. Как видим, тенденция в западных клиниках такова, что компьютерные программы могут определить болезни с высокой точностью и дать рекомендации, - сказал Сергей Унгуряну.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хорошо платят за немодные профессии

При этом, до Молдовы такой прогресс дойдет еще не скоро, явно не в ближайшие 15-20 лет. А пока, по словам специалиста, молодым людям нужно обращать внимание на неразрекламированные профессии, которые хорошо оплачиваются.

- Парадоксально, но наша молодежь не стремится к таким профессиям, как, например, электрик, монтажник, сантехник. Просто они не модные, не разрекламированные. А узкий круг людей знает, что эти работы довольно хорошо оплачиваются, - подчеркнул Сергей Унгуряну.

Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ