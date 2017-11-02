Президент и правительство обсуждают возможность проведения «нового раунда» замены послов Молдовы за рубежом. Об этом сообщили агентству «ИНФОТАГ» источники в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

По словам собеседников агентства, речь идет о замене послов, назначенных полтора-два года назад по предложению Либеральной партии, которая тогда входила в состав правящей коалиции. После того, как в мае 2017 г. либералы вышли из состава коалиции, их ставленники были заменены в руководящих должностях в различных государственных учреждениях.

На прошлой неделе, к примеру, был назначен новый министр обороны. Им стал представитель Европейской Народной партии Еуджен Стурза. Не исключено, что и в посольства будут назначены представители ЕНПМ, которая вошла в правящую коалицию. Также на прошлой неделе представитель ЕНПМ Михай Кэпэцинэ назначен на должность генерального секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Согласно источникам в МИДЕИ, подготовлены документы для отзыва посла в Бухаресте Михая Грибинчи, посла в Бельгии, Люксембурге и при НАТО Юрия Реницэ и посла в Вильнюсе Валерия Фрижы. Накануне, портал deschide.md, cообщил, что молдавские власти запросили агреманы для назначения других дипломатов. Эту информацию подтвердили Грибинча и Реницэ. По их словам, в Румынию правительство предлагает назначить дипломата Иона Стэвилэ, а в Брюссель – заместителя министра Лилиана Дарий. Ранее издание Ziarul de garda сообщило о предстоящем назначении послом в Литву Сергея Михова. В МИДЕИ не назвали причины отзыва дипломатов, которые были назначены менее двух лет тому назад.

Для назначения послов необходимо согласие президента, который подписывает соответствующие указы после принятия постановления правительства. В марте кабинету министров и президенту удалось прийти к компромиссу по назначению послов в девяти странах. Взамен на согласие правительства назначить послами в Россию и Белоруссию кандидатов, предложенных Игорем Додоном, президент подписал Указы о назначении послов в США, Австрию, Францию и ряд других стран.

В ходе своего визита в Москву в середине января Додон заявил, что откажется назначать послов, предлагаемых правительством. Он подчеркнул, что это связано с отказом правительства отозвать посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчу. Президент потребовал его отзыва, после того, как дипломат подверг критике действия главы государства по отзыву гражданства Молдовы у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

«Вскоре правительству нужно будет назначить около 20 послов. Я не буду подписывать указы, посмотрим, что они будут делать», - сказал Додон, комментируя тогда решение правительства.

Тогда правительство отклонило предложение президента по отзыву посла из Бухареста, но согласовало позиции по замене послов в других странах. Судя по всему, на этот раз кабинет министров согласился отозвать неугодного президенту дипломата, чтобы провести ротацию и в других посольствах.

Согласно данным МИДЕИ, в некоторых посольствах необходимо заменить послов в связи с истечением срока полномочий или назначить послов в странах, где должности остаются вакантными. Так, срок пребывания в должности посла Молдовы при Европейском Союзе Еуджена Караса и посла в Польше Юрие Бодруга истек еще несколько лет назад, а должность посла Молдовы в Великобритании остается вакантной с июля 2015 года.