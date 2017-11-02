Реформа системы установления инвалидности ударит по больным людям

Национальный совет по определению инвалидности и трудоспособности будет иметь четыре региональные структуры: Север, Центр, Юг и Кишинев. В каждой будет создано от трех до пяти экспертных команд. В то же время будет и два окружных контрольных консилиума по повторной экспертизе для рассмотрения жалоб, поданных после первичной экспертизы. Соответствующие положения содержатся в проекте постановления правительства, предложенного для публичного обсуждения Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, передает IPN.

В процесс экспертизы лиц с ограниченными возможностями должен быть применен беспристрастный механизм, с произвольным распределением досье. Так же, должен быть применен принцип ротации лиц, ответственных за деятельность экспертных команд в рамках территориальных и контрольных консилиумов. Это будет сделано для предотвращения коррупционных рисков и влияния на решения. Во главе консилиума должен быть директор, выбранный на конкурсной основе, назначаемый и освобождаемый от должности приказом министра здравоохранения.

В 2018 году в государственном бюджете должны быть предусмотрены шесть миллионов лей для аренды, в случае необходимости, ремонта или адаптации помещений для четырех региональных структур, поскольку предоставленные местными органами власти помещения не соответствуют требованиям и предполагают значительные финансовые затраты на капитальные вложения и реконструкцию.

"Вновь созданное министерство здравоохранения и труда ищет и находит пути сокращения расходов за счет инвалидов, - комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат. - На основании закона №65/2012 о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями решением правительства №65/2013 был создан ныне действующий

национальный консилиум установления ограничения возможностей и трудоспособности. Структура сложная и разделена на четыре специализированные комиссии центрального аппарата и 22 территориальные единицы, объединяющие по 2-3 района. Штаты - 230 единиц.

На основании секретного (не опубликованного) распоряжения правительства №43-d от 04.05.2017 о якобы концепции реформы существующей системы министерство предлагает провести реформу консилиума.

Штаты сократить до 142 единиц. Вместо 4 специализированных комиссий оставить две. Вместо 22 территориальных структур оставить 4, к которым территориально будет отнесено, естественно, большее количество районов. И в каждой территориальной структуре будет по 3-5 комиссии.

Где гарантия, что в новых "столицах" вновь созданных территориальных единиц будут нужные кадры? Где гарантия, что, хотя бы часть кадров из существующей структуры переедет на новое место жительства? Будет большой дефицит специализированных и грамотных врачей. И все для удобства и минимизации расходов государства. При неудобстве обездоленных и больных, которые будут вынуждены ездить уже не в свой районный центр, за 20-30 км, а за 50-70 км. А ведь ездить придется не один раз. И, вполне возможно, часть людей просто откажется от "помощи" государства. В результате будет сокращено официальное количество инвалидов. Для статистики.

Новая структура, положение и штаты будут утверждены на основании того же закона, тех же положений, тех же статей. Таким образом, со ссылкой на один и тот же закон можно постоянно что-то "реформировать".

При этом вся информационная нота к проекту только и пестрит словечками "в целях улучшения" (în scopul îmbunătățirii).

Кроме того, пока не определен вопрос с размещением на новом месте новых структур. Министерство для этого обратилось письменно к руководству соответствующих муниципиев и районов. То есть меньших масштабов, но, в принципе, та же возня, что и с реформой судебной системы. Новые помещения, огромные дополнительные расходы, которые предстоит еще определить - на бумаге, затем и де факто. А пока министерство определило примерную необходимую сумму - всего 6 миллионов лей. Смешно подумать, что для предстоящей реорганизации этого хватит.

Для чего все делается?

В первую очередь, чтобы с определенных должностей одних законно уволить, а других, тоже законно, назначить. Опять на очередной срок. Пока не придут очередные реформаторы".