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Общество
Создание АСК улучшит управление муниципальным жилищным фондом, дебаты
02.11.2017

Ассоциации совладельцев в кондоминиуме (АСК) на данном этапе являются наиболее подходящей формой управления жилищным фондом в Кишинёве, утверждают представители Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которые убеждены в том, что эта формула позволит решить целую серию проблем, связанных с эксплуатацией и техобслуживанием многоквартирных домов. Однако переход на эту форму управления жилищным фондом может занять определённое время, поскольку здесь задействован человеческий фактор, а также из-за противоречий в законодательстве и в нормативно-правовой базе. Тема обсуждалась на публичных дебатах под названием: „Повышение эффективности управления муниципальным жильём с целью решения проблем, связанных с управлением, эксплуатацией и обслуживанием 3794 многоквартирных домов”, передаёт IPN.

Руководитель одного из управлений в рамках Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Генадие Дубица подчеркнул, что процесс создания АСК отличается сложностью, поскольку в законодательстве он явным образом не регламентирован. Более того, действующая законодательная и нормативная база порождает ряд противоречий. С одной стороны, собственники квартир являются владельцами изолированных помещений. С другой стороны, многоквартирный дом и прилегающая к нему территория считаются государственной собственностью. Ещё одно противоречие проистекает из того, что закон предписывает создание ассоциаций совладельцев в кондоминиуме, однако существующая процедура предусматривает добровольное объединение собственников.

Представитель того же Управления Василе Ефрос пояснил, что приобретение права совместного владения участками, прилегающими к многоквартирным домам, происходит после того, как управляющие этими домами организуются в АСК и регистрируют свои доли участия для территорий общего пользования. После того, как зарегистрирована ассоциация с соответствующими долями участия, подаётся заявка на имя местного органа власти, а также органа в рамках Главного градостроительного управления, ответственного за градостроительство. Последний определяет границы прилегающей территории, относящийся к кондоминиуму участок, подлежащий уборке и благоустройству. Однако до настоящего времени таких заявок не поступало.

Глава Управления правовой помощи в рамках столичной примэрии Валериу Богдан отметил, что переход от одного типа управления жилищным фондом к другому будет длительным процессом, поскольку в нём задействован человеческий фактор, а люди не спешат объединяться в кондоминиумы. Что касается уже зарегистрированных ACК, то они управляют лишь самим домами, но не прилегающей к ним территорией.

Представитель ассоциации Urban Consulting Янош Кушнир сообщил о том, что в настоящее время существует четыре основные формы управления жилищным фондом. Муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом (МПУЖФ) управляют 1559 многоквартирными домами (43% от их общего числа). Ассоциации владельцев приватизированного жилья (АВПЖ) управляют 1006 многоквартирными домами (28% от общего количества). Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) управляют 105 многоквартирными домами. Ассоциации совладельцев в кондоминиуме (ACК; самая новая форма) управляют примерно одним десятком домов. По его словам, именно эта, последняя, форма является наиболее подходящей для всего жилищного фонда столицы.


 
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