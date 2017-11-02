2 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Юрий Чокан рассказал, когда заместители министров будут освобождены от своих должностей!
02.11.2017

Заместители министров будут освобождены от должностей немедленно после того как будут назначены генеральные госсекретари и госсекретари. Об этом корреспонденту портала ТРИБУНА сообщил глава Центра внедрения реформ Юрий Чокан.   

Он уточнил, что в семи из девяти министерств уже назначены генеральные госсекретари, а в двух министерствах еще идет конкурсный отбор. Законом предусмотрено, что заместители министров освобождаются от должностей наряду с назначением генеральных государственных секретарей и госсекретарей.

Сейчас мы приступаем к этапу собеседований для кандидатов на должности госсекретарей. В некоторых министерствах заместители министров уже освобождены от должностей. Для нас очень важно, чтобы была обеспечена непрерывная деятельность министерств», — отметил он.

По словам Чокана, «работу министерства нельзя прерывать ни на час».

«Государственные дела требуют постоянного внимания. Поэтому заместители министров работают до момента назначения секретарей. На второй день после избрания секретари начнут работать, процесс нельзя прерывать», — заявил Чокан.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
126
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.