Юрий Чокан рассказал, когда заместители министров будут освобождены от своих должностей!

Заместители министров будут освобождены от должностей немедленно после того как будут назначены генеральные госсекретари и госсекретари. Об этом корреспонденту портала ТРИБУНА сообщил глава Центра внедрения реформ Юрий Чокан.

Он уточнил, что в семи из девяти министерств уже назначены генеральные госсекретари, а в двух министерствах еще идет конкурсный отбор. Законом предусмотрено, что заместители министров освобождаются от должностей наряду с назначением генеральных государственных секретарей и госсекретарей.

Сейчас мы приступаем к этапу собеседований для кандидатов на должности госсекретарей. В некоторых министерствах заместители министров уже освобождены от должностей. Для нас очень важно, чтобы была обеспечена непрерывная деятельность министерств», — отметил он.

По словам Чокана, «работу министерства нельзя прерывать ни на час».

«Государственные дела требуют постоянного внимания. Поэтому заместители министров работают до момента назначения секретарей. На второй день после избрания секретари начнут работать, процесс нельзя прерывать», — заявил Чокан.

Андриана Кептине