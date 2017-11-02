Интересное мнение о шансах на выживание молдавского государства

«Есть мнение, что молдавское государство исчезнет, или уже исчезло. Не думаю, что это так. Молдавскому государству помогут выжить», — пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По мнению журналиста, «институциональные перемены, происходящие за время правления правительства Павла Филипа, свидетельствуют о том, что они предпринимаются с целью укрепления жизнеспособности государства и его приближения к европейским ценностям».

«Баснописец Григорий Александреску утверждал, что равенство не для щенков. Он был прав: нужно доказать, что ты равный среди равных. Институциональные перемены, происходящие за время правления правительства Павла Филипа, свидетельствуют о том, что они предпринимаются с целью укрепления жизнеспособности государства и его приближения к европейским ценностям. Признак созревания.

Именно с этой целью в 2017 году проводятся два совместных заседания молдавского и румынского правительств. Явный признак того, что официальный Бухарест, представитель Европейского союза, помогает Кишиневу соблюсти собственные региональные интересы. Об этом же сигнализирует и нынешняя молдавская власть – время геополитических метаний прошло, и через Украину нельзя перепрыгнуть», — отмечает источник.

Кристина Пендя