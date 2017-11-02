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Ренато Усатый занимается цензурой (Видео)
02.11.2017

Девиз партии сбежавшего от правосудия Ренато Усатого - сила в правде - не действует в отношении журналистов, которых нанимает самоустранившийся от дел мэр Бельц. Сотрудницу портала independent.md, который, как сообщают СМИ, в начале нынешнего года вошел в медиатраст Ренато Усатого, уволили за размещение правдивой информации. 

Она опубликовала новость о пресс-конференции прокуроров, которые представили доказательства причастности Усатого к покушению на жизнь российского банкира Германа Горбунцова. Новость, по словам Дорины Блындеску, сняли с сайта через несколько часов, а ей сообщили, что она уволена. 

"Со мной связались из редакции Independent и сказали, что так как новость плохая, по их утверждениям, некачественная, они больше не могут со мной сотрудничать. Я написала новость по собственному усмотрению, именно она стала причиной расторжения сотрудничества", - сказала журналистка Дорина Блыдеску. 

Многие СМИ осудили действия портала, финансируемого, как утверждается, Ренато Усатым. Они напомнили о недопустимости политической цензуры, а также угроз и увольнений журналистов за размещение неудобной для политиков информации. 

Напомним, что прокуроры представили накануне новые детали расследования громкого дела. По их словам, обвиняемый в организации покушения на Горбунцова криминальный авторитет Ион Друцэ по кличке Писатель подтвердил, что заказчиком физической ликвидации банкира был Ренато Усатый, а обещанный им гонорар должен был составить полмиллиона евро.


 
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