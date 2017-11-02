Ренато Усатый занимается цензурой (Видео)

Девиз партии сбежавшего от правосудия Ренато Усатого - сила в правде - не действует в отношении журналистов, которых нанимает самоустранившийся от дел мэр Бельц. Сотрудницу портала independent.md, который, как сообщают СМИ, в начале нынешнего года вошел в медиатраст Ренато Усатого, уволили за размещение правдивой информации.

Она опубликовала новость о пресс-конференции прокуроров, которые представили доказательства причастности Усатого к покушению на жизнь российского банкира Германа Горбунцова. Новость, по словам Дорины Блындеску, сняли с сайта через несколько часов, а ей сообщили, что она уволена.

"Со мной связались из редакции Independent и сказали, что так как новость плохая, по их утверждениям, некачественная, они больше не могут со мной сотрудничать. Я написала новость по собственному усмотрению, именно она стала причиной расторжения сотрудничества", - сказала журналистка Дорина Блыдеску.

Многие СМИ осудили действия портала, финансируемого, как утверждается, Ренато Усатым. Они напомнили о недопустимости политической цензуры, а также угроз и увольнений журналистов за размещение неудобной для политиков информации.

Напомним, что прокуроры представили накануне новые детали расследования громкого дела. По их словам, обвиняемый в организации покушения на Горбунцова криминальный авторитет Ион Друцэ по кличке Писатель подтвердил, что заказчиком физической ликвидации банкира был Ренато Усатый, а обещанный им гонорар должен был составить полмиллиона евро.