Плохие новости для путешественников из Молдовы: Новых лоукостеров не будет!

«Комсомолка» выясняла, как сэкономить на перелетах за границу и почему на молдавском рынке так мало бюджетных компаний

Во второй половине января 2017 года многие жители Молдовы очень обрадовалось новости о возможном появлении на отечественном рынке крупнейшего европейского лоукостера Ryanair.

- Для нас румынский рынок - один из самых привлекательных на данный момент. Мы заинтересованы в расширении сети, в новых аэропортах и новых направлениях. Мы говорили о Молдове, и раз мы успешны в Румынии, Молдова находится в поле нашего внимания, и мы рассматриваем её как вариант, - заявлял глава отдела маркетинга Кенни Джейкобс.

С тех пор о Ryanair в Молдове не слышно... Вот и остается венгерская компания WizzAir единственной бюджетной зарубежной компанией в республике.

Предлагает она жителям Молдовы восемь направлений: Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Барселона (Испания), Болонья, Венеция, Милан и Рим (все — Италия). Стоимость билетов разнится, но «выцепить» можно и довольно выгодные варианты: например, в немецкую столицу можно слетать за 40 евро. Но есть один нюанс: такие билеты лучше покупать за месяц до рейса — иначе их стоимость будет на порядок выше. Так что если вы намерены отправиться в Берлин в декабре — сейчас смотреть билеты самое время!

А еще у нас есть компания Fly One, молдавский лоукостер со 100-процентным частным капиталом. Она предлагает полеты в Москву, Санкт-Петербург (Россия), Рим, Парму, Венецию, Милан, Верону (все — Италия), Париж (Франция), Лондон (Англия), Дублин (Ирландия), Лиссабон (Португалия), Валенсию и Барселону (Испания).

И все... Почему на молдавском рынке так мало лоукостеров? Об этом мы решили спросить экономического эксперта Татьяну Ларюшину.

Лоукостеры — фавориты трудовых мигрантов?

- Абсолютно очевидно, что кишиневский аэропорт может найти свое место в рыночной цепочке, если продолжит развивать инфраструктуру, - начала эксперт. - Когда-то можно было из Бельц и Кагула тоже летать самолетами. Я знаю точно, что было несколько очень интересных предложений — как из этих маленьких аэропортов можно было бы летать лоукостерами в Израиль, например. Но из-за монополии, в том числе на этот рейс, который был безумно дорогим, мы упустили такую возможность. Было тогда сильное давление со всех сторон. Тогда речь шла об израильском инвесторе, который серьезно вложился в кагульский аэропорт и которого «бортанули», для того, чтобы он не путался под ногами...

- И как там сейчас, в Кагуле?

- Я слышала, что там все бурьяном поросло...

- Разве привлекать лоукостеров не проще, чем компании другого формата?

- Конечно, проще. Потому что наше население ориентировано на дешевые рейсы.

- Почему же тогда у нас так мало лоукостеров?

- Потому что у нас очень токсичная деловая среда и очень много всяких барьеров для входа в рынок. И этот рынок совсем не прозрачный. Многие рейсы монополизированы. Мы малопривлекательны, я думаю. Кроме того, если мы хотим, чтобы у нас появились лоукостеры, то это, в первую очередь, связано с инфраструктурой - почему я с этого и начала. В инфраструктуру надо вкладывать на длинной дистанции.

- Как на сложившейся ситуации сказывается соседство Молдовы с Украиной?

- Российские авиалинии и ряд других из соображений безопасности огибают украинскую территорию. Все-таки там военные действия идут, был сбит самолет... Это все создает дополнительные риски.

- То есть из-за крюка, который приходится делать самолетам, компаниям невыгодно осуществлять через Молдову даже транзитные рейсы?

- В том числе.

- Считается, что лоукостеры осуществляют перелеты в направлениях, популярных среди трудовых мигрантов. Справедливо ли это утверждение?

- Это и есть изучение рынка, которое крайне важно. То, что вы сказали, - это правда. При любом перелете в направлении, которое популярно среди трудовых мигрантов, сразу бросается в глаза разница между составами пассажиров. Это заметно. Поэтому лоукостеры, конечно, это учитывают, как и сезонность работы мигрантов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Компания Air Moldova опуб­ликовала данные о самых популярных направлениях среди наших соотечественников. Возглавила рейтинг Москва (170 тысяч пассажиров, на втором месте по популярности — Санкт-Петербург (51 тысяча), на третьем — Анталия (40 тысяч).

Далее следуют Рим, Лондон и Стамбул (по 28 тысяч), затем Франкфурт (26 629), Верона (25 879), Милан (23 581), Дублин (20 548).

Данные - за период с мая по сентябрь текущего года.

Дмитрий КОБЗАРЬ