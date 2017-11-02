Богдан Цырдя про судей КС: Я безумно рад, что у них собственность не в Нигерии

«И безумно рад, что у них собственность не в Нигерии». Политизированность и лживость всех аргументов в пользу изменения официального языка Молдовы с молдавского на румынский развенчал политолог и депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя. — По мотивации КС и мнениям молдавских правосеков, язык является румынским по следующим причинам:

1. Потому что так считают в молдавской академии наук, которая получает гранты от румынской академии наук.

2. Потому что так считает сам КС, в котором 5 из 6 судей являются гражданами Румынии. Искренне рад, что они не граждане Нигерии.

3. Потому что так написано в «декларации о независимости». А саму декларацию написал румынский посол в Молдове Aurel Preda, в чем он неоднократно признавался. И «декларация о независимости» была написана таким образом, чтобы лишить Молдову независимости. И в этом Преда тоже признался.

4. Потому что так считает посол Румынии. Поэтому так считают Гимпу, Лянкэ, Канду, Санду и другие граждане Румынии, чьи собственность, активы, семьи и уголовные дела находятся все в той же Румынии Снова безумно рад, что их собственность не в Нигерии.

5. Потому что так будет восстановлена «историческая правда». Ведь молдавский язык придумал Сталин. Об этом еще в 16 веке писал Григоре Уреке, в 18 веке — Дмитрий Кантемир, в 19 веке — Ион Крянгэ, а в 20 веке — Алексей Матеевич, Ион Друцэ, Думитру Матковски и сами академики молдавской академии наук, — съязвил депутат.