Урекяну: Гимпу несет полную ответственность за ту плачевную ситуацию, в которой оказался Киртоакэ

За все годы своего управления примэрией Дорин Киртоакэ исполнял прямые указания Михая Гимпу. Такого мнения придерживается экс-примар столицы Серафим Урекян.

В ходе передачи «Important» он отметил, что лидер либералов не сделал ничего хорошего для страны, защищал лишь свои интересы.

«Гимпу несет полную ответственность за ту плачевную ситуацию, в которой оказался этот молодой человек, который уже и не так молод. Гимпу постоянно занимался спекуляциями, был игроком, соблюдающим лишь свои личные интересы, судьба и будущее этой страны его не волнуют. Назовите мне хоть одну толковую вещь, которую сделал это джентльмен, находясь на разных должностях, которые он занимал до сих пор», – возмутился Урекян.

Бывший примар заявляет, что Дорин Киртоакэ еще легко отделался, если учесть все злоупотребления властью, которые он допустил, находясь на посту примара Кишинева. В то же время Урекян считает, что у временно отстраненного примара нет причин жаловаться на намечающийся референдум. Экс-примар рассматривает его как демократический процесс.

«Если углубиться в экономическую ситуацию Кишинева, он должен сказать спасибо, что ему предъявляют лишь парковки. Это одно из самых несущественных нарушений Дорина Киртоакэ. Я ошибся, как ошиблись и сотни тысяч людей, голосовавших за него. Референдум – это экзамен, он означает выйти к народу на совет. Зачем столько нытья вокруг этого референдума», – добавил Серафим Урекян.

Экс-примар также дал оценку деятельности временно исполняющего обязанности примара Нистора Грозаву, подчеркнув, что в основном по его вине не выполнен Главный городской план муниципия.

«Место Грозаву в лучшем случае на кафедре, но не здесь. Есть главный городской план Кишинева, ты должен им руководствоваться, а не слушать указания. Я знаю, что ему дают прямые указания, а он, бедняга, ставит свою подпись под любой глупостью, лишь бы сохранить должность», – сказал Урекян.