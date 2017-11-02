Как потребителей превращают в лохов

Специалисты бьют тревогу по поводу качества товаров и услуг в Молдове.

Большинство товаров и услуг на нашем рынке не сертифицировано. Особенно плачевна ситуация с импортом. Наша страна превратилась в свалку некачественных товаров. В настоящее время государство не может (не способно) гарантировать качество того, что мы покупаем, и чем пользуемся. Оно переложило ответственность за это на производителей и импортёров.

Законы часто не соблюдаются

Однако Конституция гарантирует гражданам Молдовы право на безопасные продукты питания и предметы быта, а также на свободный доступ к достоверной информации об их качестве.И Закон о защите прав потребителей обязывает производителей «поставлять на рынок только безопасные продукты, которые должны сопровождаться сертификатами соответствия».

Этот документ выдает независимый аккредитованный орган и удостоверяет, что продукция прошла процедуру сертифи­кации соответствия на основе лабораторных испытаний (для этого эксперт сам делает отбор проб), и что на тот момент она соответствовала требованиям какого-то нормативного документа (называется какого). Но, к сожалению, законы в Молдове часто не соблюдаются, и самое печальное - то, что государство не требует их выполнения. То есть на рынок попадает не проверенная продукция, и наши люди совершенно не защищены от некачественных или даже опасных для здоровья товаров.

Если вы попросите продавцов показать вам сертификат соответствия на товар, то в большинстве случаев он вам покажет сертификат качества, выданный производителем. Названия документов звучат похоже, что неискушенного потребителя может ввести в заблуждение. На самом деле ведь ни один производитель не напишет бумажку о том, что его товар плохой. И по большому счету такой «сертификат качества» служит в рекламных целях, на нём нет ни печати, ни подписи, и там не сообщается о какой-либо ответственности поставщика.

«Улучшая», почему-то ухудшили

Очень странно, что в деле защиты своих граждан наше государство пошло не по пути улучшения, а по пути ухудшения. В 2003 г. парламент принял Закон об оценке соответствия, который вступил в силу с 1 декабря 2004 г. Он обязывал правительство утвердить Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации соответствия в регламентируемой области, что и было сделано. Перечень вступил в силу 1 января 2005 г. и был отменен в ноябре 2011 г. В этом списке было порядка 300 наименований товаров.

Но мы пошли по «европейскому» пути – «гармонизации» наших стандартов с директивами ЕС. Однако это не значит, что надо их слепо переписывать, не учитывая местных особенностей, в том числе и менталитета наших граждан. Даже в странах ЕС законодательство отличается, несмотря на то, что все они руководствуются теми же директивами.

По данным на 10 октября 2017 г., в Молдове действуют 25407 национальных стандартов, 17370 заимствованных европейских стандартов и 3054 международных заимствованных стандартов. И стратегическая цель национального органа по стандартизации - Молдавского института стандартизации – увеличить долю европейских и международных стандартов, одобренных в качестве молдавских, особенно связанных с нормативными актами, которые перечислены в приложении XVI DCFTA – Договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (это – составная часть Соглашения об Ассоциации Молдовы с ЕС).

На 2017 г. это ведомство запланировало одобрить 3000 новых европейских и международных стандартов и аннулировать 1500 молдавских стандартов, которые противоречат им. То есть собственные стандарты никто разрабатывать не собирается. По Закону о стандартизации, разработкой, изменением, периодической проверкой и пересмотром молдавских стандартов должны заниматься технические комитеты по стандартизации, созданные в различных отраслях национальной экономики.

Специалисты, работавшие в системе стандартизации ранее, говорят, что по большому счету разрабатывать собственные стандарты некому. В советское время существовало около 120 отраслевых НИИ, а в целом процессом стандартизации управлял Государственный комитет по стандартизации на правах министерства. В настоящее время такие научно-исследовательские институты можно пересчитать по пальцам рук, а про такой орган как «Госстандарт» давно забыли.

Но от того, что в нашей стране действует 45831 стандарт, улучшилось ли качество товаров на рынке, например, по сравнению с тем временем, когда действовала «устаревшая» советская система? Наверное, почти каждый из тех, кто жил в то время и помнит его, скажет, что качество товаров, наоборот, ухудшилось, особенно импорта. Тогда был жесткий контроль качества, в настоящее время его почти нет.

Была обязательной, стала добровольной

Необходимо также отметить, что с 7 января 2013 г., после принятия парламентом нового Закона о деятельности по аккредитации и оценке соответствия (он заменил закон 2003-го года «Об оценке соответствия продукции») «оценка соответствия может носить обязательный или добровольный характер».

Согласно тому же закону, обязательная оценка соответствия осуществляется в отношении пр

одукции, которая перечислена в этом Перечне регламентируемых областей. Привожу его полностью, чтобы потребители знали о своих правах.

1. Низковольтное оборудование

2. Сосуды под давлением

3. Игрушки

4. Строительная продукция

5. Электромагнитная совместимость

6. Промышленные машины

7. Средства индивидуальной защиты

8. Неавтоматические весы

9. Активные имплантируемые медицинские приборы

10. Газорасходные установки

11. Водогрейные котлы

12. Взрывчатые вещества, применяемые в гражданских целях

13. Медицинские приборы

14. Потенциально взрывоопасные сферы

15. Прогулочные суда

16. Лифты

17. Холодильное оборудование

18. Оборудование, работающее под давлением

19. Медицинские средства диагностики in vitro

20. Радио- и телекоммуникационное терминальное оборудование

21. Упаковка и упаковочные отходы

22. Канатные установки, предназначенные для перевозки людей

23. Интероперативность трансъевропейской системы железнодорожного транспорта больших скоростей

24. Морское оборудование

25. Оборудование под давлением транспортабельное

26. Шумовое загрязнение окружающей среды, создаваемое оборудованием, предназначенным для работы на открытом воздухе

27. Интероперативность трансъевропейской системы конвенциональных железных дорог

28. Измерительные средства

29. Пиротехнические изделия

30. Энергетическая маркировка

Кроме того, обязательная оценка соответствия осуществляется в отношении продукции, которая не входит в этот Перечень, но к ней существуют требования, содержащиеся в соответствующих технических регламентах. Однако найти такой список невозможно. Дело в том, что в самих регламентах должны быть определены группы продукции, подлежащие обязательной оценке соответствия. Можно только догадываться, что в такой список должны входить продукты питания, лекарства, а что еще? В законе говорится, что эту продукцию должны подвергать лабораторным испытаниям, инспекции и сертификации.

Кто бы составил полный список продукции, подлежащей обязательной сертификации, чтобы проинформировать потребителей? Кстати, они ещё являются и налогоплательщиками, государство может это сделать за наши деньги?

На сайте Агентства по защите прав потребителей, который, в нарушение Закона о функционировании языков в РМ, ведется только на государственном языке (ограничивая доступ к информации для тех, кто им не владеет или владеет не достаточно) выложен «Список технических правил (полезная информация для потребителей и экономических агентов)». Он размещен в апреле 2015 г. и содержит документы, опубликованные в «Официальном мониторе» до 2010 г., поэтому назвать его полезным можно с большой натяжкой. Странно, почему список не обновляется?

Последствия «улучшений» на транспорте

Услуги пассажирских перевозок должны проходить обязательную оценку соответствия. Данное требование содержалось в Кодексе автомобильного транспорта. Это значит, что перед тем, как получить разрешение на маршрут, экономический агент должен был пройти процедуру сертификации. Когда министром транспорта был либерал-ветеринар Шалару, он своим приказом отменил требование к экономическим агентам иметь сертификаты, т.е. единолично отменил требование закона, а позже по инициативе минтранса из Кодекса была изъята статья об обязательной оценке соответствия в сфере автомобильного транспорта. К нему ещё должны были разработать 13 технических регламентов, но их нет. Параллельно многие активисты Либеральной партии вдруг стали автобусными бизнесменами и получили для своего бизнеса автобусные маршруты, отобранные, в основном, у местных властей или специализированных предприятий.

Это значит, что сегодня потребители абсолютно беззащитны. Пассажиров по-прежнему перевозят в переоборудованных микроавтобусах, зачастую оснащенных газовым оборудованием, установленным в кустарных условиях. Мне рассказывали о поездках в автобусах по маршруту Единец- Москва и Бельцы-Москва, где люди сидели в проходах, на ящиках из-под овощей. Почему транспортники отказываются от сертификации? Потому что сертификат говорит о том, что услуга предоставляется качественно. Если не хотят проходить оценку соответствия, значит, в их бизнесе не всё нормально?

Кстати, станции по техобслуживанию и ремонту и станции тестирования тоже не проходят сертификацию после того, как оценка соответствия перестала быть обязательной. И с какими запчастями к транспортным средствам там работают? – большой вопрос. В основном, они контрафактные, завозятся нелегально. В лучшем случае это - турецкая подделка. Поэтому сроки эксплуатации автомобилей на половину сокращаются.

На рынке пассажирских перевозок работают более 500 экономических агентов, получивших лицензию. Но примерно 70% участников рынка оказывают услуги без разрешительных документов (якобы по заказу), т.е. не легально. Из-за этого государство теряет на пассажирских перевозках несколько миллиардов леев в год. Добавим сюда ещё парковочный бизнес. В Кишиневе существуют примерно 20 платных парковок на 250-500 машиномест. Практически ни один экономический агент в этих сферах не платит налоги, т.к. они работают за наличку и в отчетности показывают убытки. То же самое и со станциями по техобслуживанию и ремонту, которых примерно две тысячи. А государство ищет, где взять деньги, и попрошайничает у международных структур.

«Улучшение» в качестве ширпотреба

Сегодня огромное количество косметики под известными брендами – контрафактного происхождения, даже в магазинах duty free. Представленная на молдавском рынке продукция, в основном, не французская, как заявлено, а в лучшем случае турецкая или польская, т.е. это - подделки. Сегодня – это очень доходный бизнес, к тому же мешающий развиваться отечественным производителям. Косметика не относится к продукции, подлежащей обязательной сертификации, поэтому продавцы импорта ничего не могут гарантировать покупателю.

Несколько лет назад разгорелся скандал с одним магазином брендовой одежды, т.к. проверка выявила, что через таможню вообще ничего не ввозилось из того, что там продавалось под громкими иностранными именами.

Детские игрушки входят в приведенный выше «Перечень регламентируемых областей», и для них даже есть Технический регламент о безопасности игрушек, который вступит в силу 13 ноября 2017 г. А до тех пор ещё действует предыдущий ТР «Игрушки. Требования безопасности», утвержденный в 2008 г. В старом техрегламенте говорится, что производители выполняют процедуру оценки соответствия своей продукции. И в новом ТР есть такое же требование. В отношении импортных игрушек оба регламента требуют от импортеров гарантий того, «что соответствующая процедура по оценке соответствия была выполнена производителем».

А теперь попробуйте в любой точке продаж игрушек попросить продавцов показать сертификат соответствия. Как правило, у них его нет. Между тем молдавский рынок завален игрушками китайского производства сомнительного качества, с которыми контактируют маленькие дети, получая проблемы со здоровьем.

По некоторым данным, 90% всей импортной зубной пасты в Молдове – это контрафакт. Одним из компонентов зубной пасты является мышьяк. Если те, кто её изготавливают, положат мышьяка чуть больше, чем положено? Чем это грозит потребителю такого товара, ведь мышьяк – сильное токсическое вещество? Как минимум, разрушением зубной эмали.

В нашей стране не проводятся анализы на мутагенный фактор, т.е. мы не знаем, что с нами будет через определенное время употребления того или иного продукта. А ведь такие испытания у нас проводились в лаборатории генетической экспертизы Национального института стандартизации и метрологии. Эту лабораторию, созданную в 1999 г., возглавлял ученый-генетик академик Дмитрий Великсар, т.к. с 1 июля 1999 г. сертификация пищевой и косметической продукции импортного и отечественного производства, подлежащей обязательной сертификации, была дополнена испытанием на её генетическую безопасность для потребителей. Сегодня этого требования нет.

В этой лаборатории выявлялись партии продуктов, загрязненных химическим веществами мутагенного действия. Например, шоколадная глазурь, куриные окорочка, апельсины, паштет куриный, сыр плавленый, свиные и куриные шкурки (сырье для мясокомбинатов), говядина мороженая, свинина, баранина, мясо индеек, пивные дрожжи, крем, губная помада, конфеты, килька замороженная, пиво, булочки с шоколадной начинкой, жевательная резинка, кофе, крабовые палочки, йогурт, вина и т.д. Товары были привезены из Голландии, США, Греции, Турции, Германии, Польши, Эстонии, России, Румынии, Израиля, Норвегии, Франции, Украины, Белоруссии, Южной Кореи, а также местные.

В 2008 г. эту лабораторию закрыли, видимо, кому-то она мешала поставлять на рынок опасные для здоровья людей товары, ведь для кого-то – это бизнес.

С 1 января 2007 г., по Закону о пищевых продуктах, в Молдове действует требование о том, чтобы все предприятия пищевой промышленности внедрили систему по управлению рисками для пищевых продуктов, основанную на принципах НАССР, - ISO 22000. До сих пор не внедрили. Почему хотя бы это не контролируется у себя дома?

Кто кого круче?

Тему здоровья можно продолжить и тем, что медицинское оборудование в Молдове не проходит оценку соответствия, хотя по закону все медучреждения должны сертифицировать медицинское оборудование, на которое потрачены сотни миллионов долларов из кредитов и грантов. А ведь есть и б/у-шная техника. Когда один из специалистов в этой области задал вопрос одному из министров здравоохранения: «Почему минздрав не соблюдает закон, и медоборудование не проходит сертификацию?», министр ему ответил: «Ты круче, чем Siemens?»

Однако задача органов по оценке соответствия заключается не в том, чтобы быть «круче, чем Siemens», в том, чтобы подтвердить, что наши чиновники заплатили один миллион евро за томограф Siemens, а не за китайский за 100 тыс. евро. Этими подлогами они часто и занимались. Деньги выдавались якобы на Siemens, а привозили дешевые китайские аналоги, и разницу в 900 тыс. евро благополучно «распиливали». Кроме финансового ущерба и воровства, ужасно то, что у людей нет гарантии, что выполненное на таком оборудовании медобследование и результаты анализов достоверны. Я лично знаю людей, которые проходили повторное медобследование в соседних странах, и сделанные там выводы очень сильно отличались от местных. О чём это говорит?

На этом фоне, конечно, мелочью выглядят обычные электробытовые приборы неизвестного качества.

Кто нас защитит от некачественного импорта?

Наверное, хорошо равняться на европейские стандарты. Но почему у нас на рынке нет товаров и услуг такого же качества, как в Германии? Это заметили многие из нас, кто побывал, а то и пожил какое-то время в этой или других странах Евросоюза. Господа евроинтеграторы, обеспечьте, пожалуйста, нам качество продуктов такое же, как и в странах ЕС, потому что наши экономические агенты знают, что в нашей стране нет должного контроля, и не закупают за границей качественные товары, ориентируясь, в основном, на их низкие цены, чтобы заработать больше.

Один предприниматель рассказал о своем визите на предприятие в Турции по пошиву детской, женской и мужской одежды. Увидев какой-то товар, он спросил: «Это можно для Молдовы?» На что владелец фабрики ответил: «Нет, это – для Германии, а ваше - там», т.е. менее качественный товар и брак. Давно не секрет - то, что не проходит в ЕС, сбрасывается сюда.

И это делают не только капиталисты. Вот такой пример - до аварии в 1986 г. на Чернобыльской атомной станции, в г. Припять (расположен в 2 км от АЭС) находились тысячи единиц техники – тракторы, бульдозеры, автомобили и т.д., которые после аварии были там оставлены. В настоящее время их там нет. Куда делся этот металлолом? Всю технику из Чернобыльской зоны отправили на переплавку и сделали из радиоактивного металла трубы, арматуру и т.д. И куда отправили? В Евросоюз? Конечно, нет. Но в том числе и в Молдову. Интересно, а стройматериалы кто-нибудь проверяет на радиоактивность? Несколько лет назад был случай, когда оказалось, что новая бытовая ванна была изготовлена из радиоактивного металла. Ее импортировали с Украины.

То есть бардак в оценке соответствия, который появился в результате реформирования, а по сути, уничтожения системы обеспечения качества продукции, привел к тому, что сегодня мы сидим на бомбе, которая в любой момент может взорваться, потому что никакого контроля нет.

Никто не защитит, кроме нас самих

Оценка соответствия – это экономическая база, с которой начинается построение государства. Конституция гарантирует, что государство отвечает за безопасность и качество продукта. А сегодня эта ответственность переложена на производителя, но у нас производителей почти не осталось, местное производство уничтожено и продолжает уничтожаться дальше. И это делается умышленно. Ведь когда ты сам себя кормишь, и тебе для этого не надо просить и унижаться, ты можешь себе позволить разговаривать на равных с более сильными партнерами. А если постоянно ходишь с протянутой рукой и просишь денег, за них всегда нужно заплатить. Ведь те, кто даёт, как известно, всегда ставят условия.

Мы видим, что они ущемляют национальные интересы и экономическую безопасность Молдовы и превращают нашу страну из производителя в потребителя, позволяя нам только оказывать какие-то услуги, а развиваться нам не дают. Из-за этого происходят потеря экономической независимости, отсутствие рабочих мест, удар по экологии, ухудшение здоровья людей, потому что никто не знает, к чему приведет употребление продуктов сомнительного качества и т.д. Не говоря уже о том, что сегодня страна теряет ещё один бюджет просто из-за несоблюдения требований законов в области оценки соответствия, потому что лень нагнуться.

Потребители должны понимать, что их никто не защитит, кроме них самих. Для этого нужно знать некоторые статьи закона, куда обращаться, какие документы спрашивать у продавца, что нужно делать в тех или иных случаях.