Как потребителей превращают в лохов

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На устах
Специалисты бьют тревогу по поводу качества товаров и услуг в Молдове.
Большинство товаров и услуг на нашем рынке не сертифицировано. Особенно плачевна ситуация с импортом. Наша страна превратилась в свалку некачественных товаров. В настоящее время государство не может (не способно) гарантировать качество того, что мы покупаем, и чем пользуемся. Оно переложило ответственность за это на производителей и импортёров.
Законы часто не соблюдаются
Однако Конституция гарантирует гражданам Молдовы право на безопасные продукты питания и предметы быта, а также на свободный доступ к достоверной информации об их качестве.И Закон о защите прав потребителей обязывает производителей «поставлять на рынок только безопасные продукты, которые должны сопровождаться сертификатами соответствия».
Этот документ выдает независимый аккредитованный орган и удостоверяет, что продукция прошла процедуру сертификации соответствия на основе лабораторных испытаний (для этого эксперт сам делает отбор проб), и что на тот момент она соответствовала требованиям какого-то нормативного документа (называется какого). Но, к сожалению, законы в Молдове часто не соблюдаются, и самое печальное - то, что государство не требует их выполнения. То есть на рынок попадает не проверенная продукция, и наши люди совершенно не защищены от некачественных или даже опасных для здоровья товаров.
Если вы попросите продавцов показать вам сертификат соответствия на товар, то в большинстве случаев он вам покажет сертификат качества, выданный производителем. Названия документов звучат похоже, что неискушенного потребителя может ввести в заблуждение. На самом деле ведь ни один производитель не напишет бумажку о том, что его товар плохой. И по большому счету такой «сертификат качества» служит в рекламных целях, на нём нет ни печати, ни подписи, и там не сообщается о какой-либо ответственности поставщика.
«Улучшая», почему-то ухудшили
Очень странно, что в деле защиты своих граждан наше государство пошло не по пути улучшения, а по пути ухудшения. В 2003 г. парламент принял Закон об оценке соответствия, который вступил в силу с 1 декабря 2004 г. Он обязывал правительство утвердить Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации соответствия в регламентируемой области, что и было сделано. Перечень вступил в силу 1 января 2005 г. и был отменен в ноябре 2011 г. В этом списке было порядка 300 наименований товаров.
Но мы пошли по «европейскому» пути – «гармонизации» наших стандартов с директивами ЕС. Однако это не значит, что надо их слепо переписывать, не учитывая местных особенностей, в том числе и менталитета наших граждан. Даже в странах ЕС законодательство отличается, несмотря на то, что все они руководствуются теми же директивами.
По данным на 10 октября 2017 г., в Молдове действуют 25407 национальных стандартов, 17370 заимствованных европейских стандартов и 3054 международных заимствованных стандартов. И стратегическая цель национального органа по стандартизации - Молдавского института стандартизации – увеличить долю европейских и международных стандартов, одобренных в качестве молдавских, особенно связанных с нормативными актами, которые перечислены в приложении XVI DCFTA – Договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (это – составная часть Соглашения об Ассоциации Молдовы с ЕС).
На 2017 г. это ведомство запланировало одобрить 3000 новых европейских и международных стандартов и аннулировать 1500 молдавских стандартов, которые противоречат им. То есть собственные стандарты никто разрабатывать не собирается. По Закону о стандартизации, разработкой, изменением, периодической проверкой и пересмотром молдавских стандартов должны заниматься технические комитеты по стандартизации, созданные в различных отраслях национальной экономики.
Специалисты, работавшие в системе стандартизации ранее, говорят, что по большому счету разрабатывать собственные стандарты некому. В советское время существовало около 120 отраслевых НИИ, а в целом процессом стандартизации управлял Государственный комитет по стандартизации на правах министерства. В настоящее время такие научно-исследовательские институты можно пересчитать по пальцам рук, а про такой орган как «Госстандарт» давно забыли.
Но от того, что в нашей стране действует 45831 стандарт, улучшилось ли качество товаров на рынке, например, по сравнению с тем временем, когда действовала «устаревшая» советская система? Наверное, почти каждый из тех, кто жил в то время и помнит его, скажет, что качество товаров, наоборот, ухудшилось, особенно импорта. Тогда был жесткий контроль качества, в настоящее время его почти нет.
Была обязательной, стала добровольной
Необходимо также отметить, что с 7 января 2013 г., после принятия парламентом нового Закона о деятельности по аккредитации и оценке соответствия (он заменил закон 2003-го года «Об оценке соответствия продукции») «оценка соответствия может носить обязательный или добровольный характер».
Согласно тому же закону, обязательная оценка соответствия осуществляется в отношении пр
одукции, которая перечислена в этом Перечне регламентируемых областей. Привожу его полностью, чтобы потребители знали о своих правах.
1. Низковольтное оборудование
Кроме того, обязательная оценка соответствия осуществляется в отношении продукции, которая не входит в этот Перечень, но к ней существуют требования, содержащиеся в соответствующих технических регламентах. Однако найти такой список невозможно. Дело в том, что в самих регламентах должны быть определены группы продукции, подлежащие обязательной оценке соответствия. Можно только догадываться, что в такой список должны входить продукты питания, лекарства, а что еще? В законе говорится, что эту продукцию должны подвергать лабораторным испытаниям, инспекции и сертификации.
Кто бы составил полный список продукции, подлежащей обязательной сертификации, чтобы проинформировать потребителей? Кстати, они ещё являются и налогоплательщиками, государство может это сделать за наши деньги?
На сайте Агентства по защите прав потребителей, который, в нарушение Закона о функционировании языков в РМ, ведется только на государственном языке (ограничивая доступ к информации для тех, кто им не владеет или владеет не достаточно) выложен «Список технических правил (полезная информация для потребителей и экономических агентов)». Он размещен в апреле 2015 г. и содержит документы, опубликованные в «Официальном мониторе» до 2010 г., поэтому назвать его полезным можно с большой натяжкой. Странно, почему список не обновляется?
Последствия «улучшений» на транспорте
Услуги пассажирских перевозок должны проходить обязательную оценку соответствия. Данное требование содержалось в Кодексе автомобильного транспорта. Это значит, что перед тем, как получить разрешение на маршрут, экономический агент должен был пройти процедуру сертификации. Когда министром транспорта был либерал-ветеринар Шалару, он своим приказом отменил требование к экономическим агентам иметь сертификаты, т.е. единолично отменил требование закона, а позже по инициативе минтранса из Кодекса была изъята статья об обязательной оценке соответствия в сфере автомобильного транспорта. К нему ещё должны были разработать 13 технических регламентов, но их нет. Параллельно многие активисты Либеральной партии вдруг стали автобусными бизнесменами и получили для своего бизнеса автобусные маршруты, отобранные, в основном, у местных властей или специализированных предприятий.
Это значит, что сегодня потребители абсолютно беззащитны. Пассажиров по-прежнему перевозят в переоборудованных микроавтобусах, зачастую оснащенных газовым оборудованием, установленным в кустарных условиях. Мне рассказывали о поездках в автобусах по маршруту Единец- Москва и Бельцы-Москва, где люди сидели в проходах, на ящиках из-под овощей. Почему транспортники отказываются от сертификации? Потому что сертификат говорит о том, что услуга предоставляется качественно. Если не хотят проходить оценку соответствия, значит, в их бизнесе не всё нормально?
Кстати, станции по техобслуживанию и ремонту и станции тестирования тоже не проходят сертификацию после того, как оценка соответствия перестала быть обязательной. И с какими запчастями к транспортным средствам там работают? – большой вопрос. В основном, они контрафактные, завозятся нелегально. В лучшем случае это - турецкая подделка. Поэтому сроки эксплуатации автомобилей на половину сокращаются.
На рынке пассажирских перевозок работают более 500 экономических агентов, получивших лицензию. Но примерно 70% участников рынка оказывают услуги без разрешительных документов (якобы по заказу), т.е. не легально. Из-за этого государство теряет на пассажирских перевозках несколько миллиардов леев в год. Добавим сюда ещё парковочный бизнес. В Кишиневе существуют примерно 20 платных парковок на 250-500 машиномест. Практически ни один экономический агент в этих сферах не платит налоги, т.к. они работают за наличку и в отчетности показывают убытки. То же самое и со станциями по техобслуживанию и ремонту, которых примерно две тысячи. А государство ищет, где взять деньги, и попрошайничает у международных структур.
«Улучшение» в качестве ширпотреба
Сегодня огромное количество косметики под известными брендами – контрафактного происхождения, даже в магазинах duty free. Представленная на молдавском рынке продукция, в основном, не французская, как заявлено, а в лучшем случае турецкая или польская, т.е. это - подделки. Сегодня – это очень доходный бизнес, к тому же мешающий развиваться отечественным производителям. Косметика не относится к продукции, подлежащей обязательной сертификации, поэтому продавцы импорта ничего не могут гарантировать покупателю.
Несколько лет назад разгорелся скандал с одним магазином брендовой одежды, т.к. проверка выявила, что через таможню вообще ничего не ввозилось из того, что там продавалось под громкими иностранными именами.
Детские игрушки входят в приведенный выше «Перечень регламентируемых областей», и для них даже есть Технический регламент о безопасности игрушек, который вступит в силу 13 ноября 2017 г. А до тех пор ещё действует предыдущий ТР «Игрушки. Требования безопасности», утвержденный в 2008 г. В старом техрегламенте говорится, что производители выполняют процедуру оценки соответствия своей продукции. И в новом ТР есть такое же требование. В отношении импортных игрушек оба регламента требуют от импортеров гарантий того, «что соответствующая процедура по оценке соответствия была выполнена производителем».
А теперь попробуйте в любой точке продаж игрушек попросить продавцов показать сертификат соответствия. Как правило, у них его нет. Между тем молдавский рынок завален игрушками китайского производства сомнительного качества, с которыми контактируют маленькие дети, получая проблемы со здоровьем.
По некоторым данным, 90% всей импортной зубной пасты в Молдове – это контрафакт. Одним из компонентов зубной пасты является мышьяк. Если те, кто её изготавливают, положат мышьяка чуть больше, чем положено? Чем это грозит потребителю такого товара, ведь мышьяк – сильное токсическое вещество? Как минимум, разрушением зубной эмали.
В нашей стране не проводятся анализы на мутагенный фактор, т.е. мы не знаем, что с нами будет через определенное время употребления того или иного продукта. А ведь такие испытания у нас проводились в лаборатории генетической экспертизы Национального института стандартизации и метрологии. Эту лабораторию, созданную в 1999 г., возглавлял ученый-генетик академик Дмитрий Великсар, т.к. с 1 июля 1999 г. сертификация пищевой и косметической продукции импортного и отечественного производства, подлежащей обязательной сертификации, была дополнена испытанием на её генетическую безопасность для потребителей. Сегодня этого требования нет.
В этой лаборатории выявлялись партии продуктов, загрязненных химическим веществами мутагенного действия. Например, шоколадная глазурь, куриные окорочка, апельсины, паштет куриный, сыр плавленый, свиные и куриные шкурки (сырье для мясокомбинатов), говядина мороженая, свинина, баранина, мясо индеек, пивные дрожжи, крем, губная помада, конфеты, килька замороженная, пиво, булочки с шоколадной начинкой, жевательная резинка, кофе, крабовые палочки, йогурт, вина и т.д. Товары были привезены из Голландии, США, Греции, Турции, Германии, Польши, Эстонии, России, Румынии, Израиля, Норвегии, Франции, Украины, Белоруссии, Южной Кореи, а также местные.
В 2008 г. эту лабораторию закрыли, видимо, кому-то она мешала поставлять на рынок опасные для здоровья людей товары, ведь для кого-то – это бизнес.
С 1 января 2007 г., по Закону о пищевых продуктах, в Молдове действует требование о том, чтобы все предприятия пищевой промышленности внедрили систему по управлению рисками для пищевых продуктов, основанную на принципах НАССР, - ISO 22000. До сих пор не внедрили. Почему хотя бы это не контролируется у себя дома?
Кто кого круче?
Тему здоровья можно продолжить и тем, что медицинское оборудование в Молдове не проходит оценку соответствия, хотя по закону все медучреждения должны сертифицировать медицинское оборудование, на которое потрачены сотни миллионов долларов из кредитов и грантов. А ведь есть и б/у-шная техника. Когда один из специалистов в этой области задал вопрос одному из министров здравоохранения: «Почему минздрав не соблюдает закон, и медоборудование не проходит сертификацию?», министр ему ответил: «Ты круче, чем Siemens?»
Однако задача органов по оценке соответствия заключается не в том, чтобы быть «круче, чем Siemens», в том, чтобы подтвердить, что наши чиновники заплатили один миллион евро за томограф Siemens, а не за китайский за 100 тыс. евро. Этими подлогами они часто и занимались. Деньги выдавались якобы на Siemens, а привозили дешевые китайские аналоги, и разницу в 900 тыс. евро благополучно «распиливали». Кроме финансового ущерба и воровства, ужасно то, что у людей нет гарантии, что выполненное на таком оборудовании медобследование и результаты анализов достоверны. Я лично знаю людей, которые проходили повторное медобследование в соседних странах, и сделанные там выводы очень сильно отличались от местных. О чём это говорит?
На этом фоне, конечно, мелочью выглядят обычные электробытовые приборы неизвестного качества.
Кто нас защитит от некачественного импорта?
Наверное, хорошо равняться на европейские стандарты. Но почему у нас на рынке нет товаров и услуг такого же качества, как в Германии? Это заметили многие из нас, кто побывал, а то и пожил какое-то время в этой или других странах Евросоюза. Господа евроинтеграторы, обеспечьте, пожалуйста, нам качество продуктов такое же, как и в странах ЕС, потому что наши экономические агенты знают, что в нашей стране нет должного контроля, и не закупают за границей качественные товары, ориентируясь, в основном, на их низкие цены, чтобы заработать больше.
Один предприниматель рассказал о своем визите на предприятие в Турции по пошиву детской, женской и мужской одежды. Увидев какой-то товар, он спросил: «Это можно для Молдовы?» На что владелец фабрики ответил: «Нет, это – для Германии, а ваше - там», т.е. менее качественный товар и брак. Давно не секрет - то, что не проходит в ЕС, сбрасывается сюда.
И это делают не только капиталисты. Вот такой пример - до аварии в 1986 г. на Чернобыльской атомной станции, в г. Припять (расположен в 2 км от АЭС) находились тысячи единиц техники – тракторы, бульдозеры, автомобили и т.д., которые после аварии были там оставлены. В настоящее время их там нет. Куда делся этот металлолом? Всю технику из Чернобыльской зоны отправили на переплавку и сделали из радиоактивного металла трубы, арматуру и т.д. И куда отправили? В Евросоюз? Конечно, нет. Но в том числе и в Молдову. Интересно, а стройматериалы кто-нибудь проверяет на радиоактивность? Несколько лет назад был случай, когда оказалось, что новая бытовая ванна была изготовлена из радиоактивного металла. Ее импортировали с Украины.
То есть бардак в оценке соответствия, который появился в результате реформирования, а по сути, уничтожения системы обеспечения качества продукции, привел к тому, что сегодня мы сидим на бомбе, которая в любой момент может взорваться, потому что никакого контроля нет.
Никто не защитит, кроме нас самих
Оценка соответствия – это экономическая база, с которой начинается построение государства. Конституция гарантирует, что государство отвечает за безопасность и качество продукта. А сегодня эта ответственность переложена на производителя, но у нас производителей почти не осталось, местное производство уничтожено и продолжает уничтожаться дальше. И это делается умышленно. Ведь когда ты сам себя кормишь, и тебе для этого не надо просить и унижаться, ты можешь себе позволить разговаривать на равных с более сильными партнерами. А если постоянно ходишь с протянутой рукой и просишь денег, за них всегда нужно заплатить. Ведь те, кто даёт, как известно, всегда ставят условия.
Мы видим, что они ущемляют национальные интересы и экономическую безопасность Молдовы и превращают нашу страну из производителя в потребителя, позволяя нам только оказывать какие-то услуги, а развиваться нам не дают. Из-за этого происходят потеря экономической независимости, отсутствие рабочих мест, удар по экологии, ухудшение здоровья людей, потому что никто не знает, к чему приведет употребление продуктов сомнительного качества и т.д. Не говоря уже о том, что сегодня страна теряет ещё один бюджет просто из-за несоблюдения требований законов в области оценки соответствия, потому что лень нагнуться.
Потребители должны понимать, что их никто не защитит, кроме них самих. Для этого нужно знать некоторые статьи закона, куда обращаться, какие документы спрашивать у продавца, что нужно делать в тех или иных случаях.
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