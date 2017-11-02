Конституционный суд недооценил высший закон, но не было другого выхода, мнения

С юридической точки зрения, Конституционный суд недооценил Конституцию, когда дал положительное заключение о внесении изменений в ст. 13 основного закона.

Вместе с тем, у судей не было другого выхода, потому что похожее решение было принято КС еще в 2013 году. Такие мнения были высказаны в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Эксперт в области права Сергей Мишин считает, что этим решением о внесении изменений в ст. 13 Конституции, согласно которому словосочетание „молдавский язык” должно быть заменено синтагмой „румынский язык”, судьи недооценили Конституцию, ссылаясь на Декларацию о независимости. „В этом случае Декларация о независимости это просто бумага, потому что она послужила основой для появления Конституции и начала существования государства, но если был принят высший закон страны, все остальные нормативные и декларативные акты переходят на второе место, и Конституция становится основным законом государства, по которому мы должны жить”, - сказал Сергей Мишин.

Политический аналитик Корнелиу Чуря отметил, что конституционный закон не обязательно должен быть в Конституции, могут быть и другие важные декларации, которые могут быть подключены к Конституции, и это позволяет судьям Конституционного суда давать интерпретации. „Я не обвинил бы сейчас Конституционный суд в принятии неправильного решения. С моей точки зрения, у КС не было другого выхода. Суд попал в тупик еще в декабре 2013 года, когда принял такое решение и должен быть последовательным”, - казал Корнелиу Чуря.

По его словам, это решение не является окончательным и это означает, что КС не захотел взять на себя всю ответственность, передав ее парламенту и оставив открытым окно.

Конституционный суд вынес во вторник, 31 октября, решение на запрос группы депутатов, дав положительное заключение по проекту закона о внесении изменений в ст. 13 Конституции, по которой словосочетание „молдавский язык” должно быть заменено синтагмой „румынский язык”. Своим решением от 2013 года КС постановил, что Декларация о независимости является частью ”конституционного блока”.