Митрополия приветствует строительство приходского дома за кафедральным собором

Более шести лет спустя после выдвижения инициативы, муниципальные советники проголосовали за проект решения, предусматривающий строительство приходского дома за Рождественским кафедральным собором в Кишиневе.

«Это здание предназначено для священников, вспомогательного персонала и прихожан собора, для нужд богослужения. Строительство приходского дома в как части соборного комплекса является необходимостью для культового учреждения, потому что в настоящее время собор не имеет вспомогательных пространств. Здание будет расположено на месте насосной станции № 1, которая будет ликвидирована, и в нем будут расположены:

встроенная часовня с баптистерием, предназначенная для совершения религиозных служб, абсолютно необходимых для литургического цикла;

библиотека православных книг;

ризница (место хранения облачения священников), просфорная, кладовая для пищевых продуктов;

многоцелевой зал для организации воскресной школы и других внеприходских мероприятий;

зал репетиций для хоров собора – профессионального и детского.

В подвале здания будут обустроены вспомогательные помещения для хозяйственных нужд.

Затягивание строительства приходского дома всегда было препятствием для бесперебойного функционирования соборного комплекса как для прихожан, так и для духовенства и персонала собора, которые составляют около 100 человек.

Решение о строительстве было принято Муниципальным советом голосами 38 местных избранников.

Приходский дом существовал за собором до 1969 года, когда тогдашние власти Кишинева решили снести его и разместить в этом месте первую тепловую точку централизованной тепловой сети столицы.

Реконструкция приходского дома, существовавшего ранее рядом со столичным собором, является восстановлением исторической правды, так же как и восстановление колокольни собора по инициативе Церкви и местных органов государственной власти.

Кишиневско-Молдавская митрополия приветствует решение Муниципального совета, цель которого – вернуться к нормальному состоянию – восстановлению приходского дома, который функционировал в межвоенный период», говорится в пресс-релизе Митрополии Молдовы.

Кроме того, на официальном сайте опубликовано несколько фотографий, показывающих условия для прихожан, священнослужителей и сотрудников кафедрального собора.

Realitatea.md напоминает, что 38 муниципальных советников проголосовали за выдачу нового урбанистического сертификата для приходского дома, хотя этот вопрос вызвал жаркие споры на заседании КМС. По словам и.о. примара Нистора Грозаву, здание будет площадью 686 квадратных метров и не будет огорожено.