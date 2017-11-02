Радион Стаматин: Примэрия Кишинева угнетает прессу

Временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинева Нистор Грозаву 10 октября 2017 г. подписал распоряжение №978-d о демонтаже киосков, в том числе и газетных, расположенных не только внутри парка Святого Штефана чел Маре и Кафедрального сквера, но и установленных на их периметре. Чем не угодили чиновникам распространители прессы корреспондент «ИНФОТАГ» Владимир СИДОРЕНКО выяснял у директора по развитию АО «Moldpresa» Радиона СТАМАТИНА.

Часть I. Распоряжение и. о. примара «во исполнение письма Управления публичных связей»

«И.»: Чем руководствовался господин Грозаву, предписывая демонтировать киоски, посредством которых распространяется периодическая печать, что послужило причиной для столь радикального решения?

Р.С.: Мысли чиновников столичной примэрии мне не ведомы. Но преамбула распоряжения №978-d. начинается словами «Принимая во внимание письмо Управления публичных связей…».

«И.»: Выходит, что и. о. примар издал распоряжение, руководствуясь письмомструктурного подразделения столичной примэрии?

Р.С.: Именно так! В распоряжении не сказано, что послужило основаниемначала гонения на печать. Например, то, что местные чиновники устали рассматривать письма жителей столицы с требованием убрать киоски, продающих периодическую печать. Потому,что таких обращений - нет. Наоборот, многие жители столицы возмущены чиновничьим произволом.

«И.»: Возможно, что газетные киоски просто не вписываются в ландшафт парка и сквера.

Р.С.: Если оно так, тогда в преамбуле должна быть ссылка на письмо Управления архитектуры и урбанистикипримэрии. Но у его работников если и могли возникать претензии, то только к форме киоска. А принятие решений - может или нет продаваться в парках пресса – это не их прерогатива! Мне довелось ознакомиться с уймой различных циркуляров, но такого абсурда я не встречал! Возможно, подготовив сие knewhow, чиновники примэрии хотят попасть в книгу рекордов Гинесса.

«И.»: Смешно.

Р.С.: Если бы не было так грустно. Распоряжение - это не текст репризы для клоунов. А публичные парки и скверы - это не только территории для прогулок по асфальтированным дорожкам, обсаженным с двух сторон деревьями. Там имеется много скамеек. Для отдыха. Просмотр свежих газет и журналов, купленных у входа в парк или сквер – один из видов проведения досуга. Так повелось издревле.

«И.»: Но, согласитесь и с тем, что киосков и павильонов различных конфигураций, окрашенных во всевозможные цвета, на тротуарах города действительно «расплодилось» чрезмерно.

Р.С.: Соглашусь. Многие товары, которые еще недавно реализовывались исключительно в магазинах, стали продаваться и в этих точках торговли. Причем увеличение киосков на бульварах осуществлялось на фоне постоянной борьбы с их засильем. И это притом, что разрешение на установку каждого из них выдает лично сам примар.

Киоски печати всегда были непременным атрибутам любого города. И в Париже, и в Бухаресте они были, есть и будут. В столице Франции спор ведется только о том, какое количество крыш над киосками должно быть выполнено в виде конусов. Как былопринято в старину.

Правительство России, например, в апреле 2017 г. и вовсе издало постановление о поддержке распространителей печати и книжной торговли. Там осознают, что вместе с водой из ванночки не следует выплескивать ребенка.

«И.»: В распоряжении, предписывающим демонтаж киосков, дается не только ссылка на письмо Дирекции публичных связей, но и на положения законодательных актов. Очевидно, именно в них, объяснено, почему, в частности, киоски по продаже прессы, следует убрать из парка и сквера?

Р.С.: Ссылки на них абсурдны. В части (4) статьи 17 Закона о статусе муниципия Кишинева (№ 136 от 17 июня 2016 г.) говорится о том, что заместитель примара исполняет обязанности, устанавливаемые генеральным примаром, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Возможно, что так оно должно и быть! Но эта статья вовсе не делегирует примару полномочия на ликвидацию киосков по распространению периодических изданий.

Пункт l) части (1) статьи 29 Закона о местном публичном управлении (№ 436 от 28 декабря 2006 г.) гласит, что примар обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов путем организации дорожного движения, надлежащее содержание дорог, мостов и установки дорожных знаков на подведомственной территории.

Пусть оно так и будет! Но только каким боком предписание этого положения увязывается со сносом киосков по продаже печати, установленных не на транспортных магистралях проспекта Штефана чел Маре и улицы Пушкина, а в парке и сквере? Иначе, как бредовой эту ссылку в преамбуле распоряжения не назовешь!

Часть II. Аргумент МСК: «Доступ к информации не ограничивается, просто убираются киоски по продаже газет и журналов»

«И.»: Будем надеяться, что сановники из центральных органов власти, стоящие в иерархической лестнице выше чиновников примэрии Кишинева, дадут ответ на этот вопрос. А нам хочется узнать следующее. В других городах и поселках Молдовы местные власти также угнетают прессу?

Р.С.: Нет. Тамошние чиновники понимают, что установка киоска – это не только предоставление возможности местным жителям, через приобретения периодической печати, узнавать свежие новости и мнение различных политиков на те, или иные интересующие их вопросы. От каждого киоска местный бюджет получает доход в виде арендной платы, налогов и сборов. А еще это и рабочие места.

Часть (1) статьи 32 Закона о местном публичном управлении, которая также упоминается в преамбуле распоряжения №978-d, как раз и определяет, что при осуществлении полномочий примар издает распоряжения по вопросам местного значения. Они могут иметь экономические, природоохранные и социальные последствия для образа жизни и прав людей. Видимо, у служащих примэрии столицы специфическое понимание смысла данного положения. У коллег из Бельц, Комрата, Рышкань, Хынчешть, Тараклии оно иное.

«И.»: А возможно распространение периодических изданий производить не через сеть киосков?

Р.С. Теоретически, не только. Например, через автоматы. Но практически – это невозможно. Потому, что распространение ее, таким образом, затея очень дорогостоящая. Стоимость одного автомата, причем бывшего в употреблении, 2-3 тыс. евро. Сколько следует установить их взамен одного киоска, в котором имеется до 600 различных наименований прессы?

«И.»: Киоски убраны не только из парков, но и других мест центра города?

Р.С.: Согласно решению, принятому муниципальным советом Кишинева (МСК), все киоски, в том числе и газетные, в скором времени должны быть убраны из центра столицы. Их также не должно быть на проспекте Дачия, Алба Юлия и в других местах. Например, на улице Леха Качинского.

«И.»: Улица Качинского находится в спальном микрорайоне «Телецентр», застроенного многоэтажными домами. Где его жители будут приобретать периодическую прессу?

Р.С. За ответом на этот вопрос вам следует обратиться в примэрию или в МСК.

«И.»: Руководство АО «Moldpresa» пыталось объяснить чиновникам и муниципальным советникам, что принятые ими решения и распоряженияпопирают Конституцию РМ, часть (1) статья 34 которой гласит, что «право лица на доступ к любой информации, касающейся общественных дел, не может быть ограничено»?

Р.С.: Неоднократно. И в ответ слышали только одно: «Доступ к получению информации не ограничивается, просто убирают киоски». Воистину, смешней не скажешь! Если газеты и журналы нельзя распространять через розничную сеть, то тогда зачем их издавать? Если демонтировать антенны над студиями, т как телезрители узнают, какие дебаты ведутся по той или иной актуальной для общества проблеме?

«И.»: Ну, а все-таки, что будет с периодической печатью в ближайшее время?

Р.С.: Поживем – увидим. Если прессу перестанут угнетать, дав возможность ее приобретать в киосках в центре столицы, то она и дальше будет выполнять функции четвертой власти. В противном случае, в Молдове этих ветвей власти останется три.