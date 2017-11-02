Урекян: "Референдум – это экзамен, он означает выйти к народу на совет. К чему столько нытья вокруг этого?"

Все годы своего управления примэрией Дорин Киртоакэ исполнял прямые указания Михая Гимпу. Такого мнения придерживается экс-примар столицы Серафим Урекян.

В ходе передачи «Important» он отметил, что лидер либералов не сделал ничего хорошего для страны, защищая лишь свои интересы: «Гимпу несет полную ответственность за ту плачевную ситуацию, в которой оказался этот молодой человек, который уже и не так молод. Гимпу постоянно занимался спекуляциями, был игроком, соблюдающим лишь свои личные интересы, судьба и будущее этой страны его не волнуют. Назовите мне хоть одну толковую вещь, которую сделал это джентльмен, находясь на разных должностях, которые он занимал до сих пор».

Бывший примар заявляет, что Киртоакэ еще легко отделался, если учесть все злоупотребления властью, которые он допустил, находясь на посту примара Кишинева. В то же время Урекян считает, что у временно отстраненного примара нет причин жаловаться на намечающийся референдум, так как это демократический акт: «Если углубиться в экономическую ситуацию Кишинева, он должен сказать спасибо, что ему предъявляют лишь парковки. Это одно из самых несущественных нарушений Киртоакэ. Я ошибся, как ошиблись и сотни тысяч людей, голосовавших за него. Референдум – это экзамен, он означает выйти к народу на совет. Зачем столько нытья вокруг этого референдума?».

Экс-примар также дал оценку деятельности временно исполняющего обязанности примара Нистора Грозаву, подчеркнув, что в основном по его вине не выполнен главный городской план муниципия: «Место Грозаву в лучшем случае на кафедре, но не здесь. Есть главный городской план Кишинева, ты должен им руководствоваться, а не слушать указания. Я знаю, что ему дают прямые указания, а он, бедняга, ставит свою подпись под любой глупостью, лишь бы сохранить должность».