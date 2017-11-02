Новый министр обороны приступил к игре в танчики

Николай МЕНЮК

Новый министр обороны Еуджен Стурза посетил во вторник с ознакомительным визитом мотопехотную бригаду «Дачия», расквартированную в Кагуле, сообщило минобороны. Он вручил выпускникам курса младших командиров погоны младших сержантов. Командир бригады, подполковник Сергей Черемпей ознакомил министра с инфраструктурой части, столовой, условиями в которых проживают военнослужащие срочной службы, рассказал об имеющихся проблемах, подготовке к зимнему периоду. Стурза намерен посетить с ознакомительным визитом все подразделения армии.

Вояж министра и то, как он был обставлен, вызвало массу недоуменных вопросов у профессионалов и людей, служивших в армии.Многие пользователи соцсетей предложили дать министру и его команде наряд вне очереди.

"В святая святых, варочную, завалились с улицы без бахил, без белых халатов, - комментирует экс-вице-премьер Александр Муравский. - А потом удивляемся, откуда у солдатиков животы пучит. Нет, я конечно помню свое армейское время, когда было не до таких телячьих нежностей. Но ведь мы же за прогресс. На дворе ХХI век, а никаких изменений. Короче, какой министр, такая и армия. Или наоборот?".

"Министр обороны "встретился" (!) с командиром части... Командир сообщил о проблемах,с которыми ежедневно сталкиваются военнослужащие... Подобные визиты (!) будут во всех воинских частях", - цитирует бывший министр обороны Борис Гамурарь. - Министр что - гость? Каждый министр начинает с инспекционных поездок в воинские части. С командирами министр не встречается. Ему представляются по уставу и сопровождают по территории, давая требуемые пояснения и ответы на вопросы, если не предусмотрен иной порядок (построение личного состава, действия по сигналу учебной тревоги,выезд техники на полигон и т.д.). А вот с посещением пищеблока, действительно, непорядок. Министр прибыл в Кагул не неожиданно, а по плану. Технологическая (санитарная) одежда, т.е. халат и шапочка, обязательны для всех туда входящих! Значит, там это норма - несоблюдение порядка и установленных требований".

На прошлой неделе на основе решения КС министра обороны назначил председатель парламента Андриан Канду, а не президент, как предусматривает Конституция. Этот вопрос эксперты комментировали по-разному.

«Положительно, в первую очередь, то, что решился конституциональный кризис, который длился десять месяцев, - сказал по этому поводу Евгений Никифорчук в эфире программы «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР Молдова. – Надо учитывать, что Евгений Стурза не был первым кандидатом, которого выдвигало правящее большинство. В свое время либералы предлагали на эту должность Валерия Мунтяну, его также отклонили. Если бы правящее большинство согласилось бы и на этот раз пойти на поводу у президента, то был бы отклонен третий,и четвертый, и пятый кандидат».

В любом случае этому должен был быть положен конец, считает Никифорчук: «Учитывая, что министерство обороны крайне важная структура, считаю абсолютно правильным решение КС. Пора прекратить хаос в армии и взяться за наведение в ней порядка. Есть правящее большинство в парламенте, есть коалиционное правительство, у которого есть план действий по повышению уровня жизни граждан – мы на правильном пути, есть экономический рост и другие достижения. Мы не позволим, чтобы путем создания политических кризисов кто-то зарабатывал политические дивиденды и нарушал Конституцию».

Однако депутат-социалист Влад Батрынча назвал решение КС «правовым дном»: «Те аргументы, которые привели судьи, вы не найдете ни в одной практике, ни в одном подобном прецеденте в цивилизованных странах, когда дееспособного, пользующегося поддержкой подавляющего числа населения, на пять минут отстраняют от должности. Эта юридически примитивная конституционная форма, безусловно, вызвала смех и улыбку как у наших граждан, так и у западных партнеров, которые покровительствуют правящей власти. Нельзя приостанавливать полномочия президента только за его активность».

В решении КС говорится о том, что глава государства не может исполнять свои обязанности, но дело в том, что Додон не просто не может, он не хочет назначать на столь важную государственную должность молодого человека с бухгалтерской специальностью, указал депутат: «Тем более, что ни одного дня не служил в армии и у него нет даже военного билета. Об этом, кстати, говорят в кулуарах и сами демократы. Можно было найти для этой должности кадрового военного. Президент предложил кандидатуру. Не нравится – предложите свою, но не проталкивайте человека, главное достижение которого – ношение папки с документами при премьере Лянкэ, в том числе те, по которым у государства украли миллиард».

Батрынча напомнил, что «советник экс-премьера ежемесячно получал дополнительную зарплату в несколько тысяч долларов из фонда Сороса, что запрещалось законом» и подвел итог: «Назначение Стурзы министром обороны – безусловный плевок в сторону армии, он не только не укрепит обороноспособность страны, но будет способствовать дальнейшему оттоку грамотных специалистов. По крайней мере смешным выглядит аргумент, который привел Канду на вопрос журналистов о том, почему именно Стурза назначен на эту должность: он сказал, что в детстве любил играть с танками».