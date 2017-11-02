Грозаву рассказал о спасительном СМС от Филипа

Исполняющий обязанности примара столицы Нистор Грозаву рассказал, как получил помощь премьера Павла Филипа в решении мусорного кризиса благодаря СМС.

Грозаву рассказал, что дорога на полигон по сбору мусора была заблокирована, а Кишинев тонул в мусоре и тот, кто помог решить эту проблему, был премьер-министр Павел Филип. По словам Грозаву, спасение пришло через СМС, передает agora.md

"Когда назрел мусорный кризис, я помню, это было в субботу, не было с кем поговорить, я не знал, точно ли это номер премьер-министра. Я написал сообщение и сразу получил ответ! И в самом деле, мусорный кризис был разрешен благодаря премьер-министру. Был момент, когда мы потеряли даже доверие жителей Бубуечь, жителей Цынцарен. Никто не верил, что мы выполним обязательства, которые взяли на себя в этом отношении. Это было наше первое правильное сотрудничество", - сказал Грозаву.