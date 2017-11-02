Гимпу считает решение о досрочном отзыве дипломатов актом политической мести

Правительство отозвало ряд дипломатов. Это Юрие Реницэ - посол в Бельгии и Люксембурге, Валериу Фрижа - посол в Литве и Эмилиан Бренич - посол в Нидерландах. Данное решение является актом политической мести, считают представители Либеральной партии.

В официальном заявлении ЛП отмечено: «Решение правительства противоречит закону о дипломатической службе, который предполагает четырехлетний срок пребывания посла в должности… Данное отстранение основано не на законе, а на политических мотивах. Министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур обосновал свое решение "непрофессионализмом" Юрие Реницэ, Валериу Фрижа, Емилиана Бренича, которые, по его словам, были назначены в качестве "политических выдвиженцев". Однако их отзыв связан лишь с необходимостью присутствия на данных должностях людей нынешней системы».

В заявлении также говорится, что Реницэ и Фрижа - профессиональные дипломаты с опытом службы более 20 лет, которые никогда не были членами ЛП, к чему пытается апеллировать Андрей Галбур, забыв, что сам был назначен послом в Россию по квоте ЛДПМ. «Следуя логике правительства, нужно отозвать всех молдавских дипломатов, каждый из которых назначен на должность благодаря одной из партий - ДПМ, ЕНП или ЛДПМ, - утверждает партия Михая Гимпу. - А премьер-министру Павлу Филиппу необходимо отстранить и Андрея Галбура, так как он получил должность благодаря партии, которая сейчас находится в оппозиции и критикует власть».

В документе также отмечается: «Возмутительно, что правительство оценивает деятельность послов только по критерию партий, которые поддерживали их выдвижение. ЛП всегда поддерживала настоящих профессионалов и не руководствовалась политической принадлежностью кандидатов. Крайне жаль видеть, как власть, позиционирующая себя как проевропейская, применяет методы коммунистического режима».

Также отозван Аурелиу Чокой - посол в США. Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур сообщил после заседания правительства, что срок полномочий Бренича истек, Чокой подал заявление об отставке по собственной инициативе, а Реницэ и Фрижа отозваны как политические выдвиженцы. Все «забракованные» дипломаты работают в МИДЕИ по 10-20 лет и более. Они будут отозваны после подписания соответствующих указов президентом Игорем Додоном. В ходе своего визита в Москву в середине января Додон заявил, что не будет назначать послов, что связано с отказом правительства отозвать посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчу. Президент потребовал его отзыва после того, как дипломат подверг критике действия главы государства по отзыву гражданства Молдовы у Траяна Бэсеску. «Вскоре правительству нужно будет назначить около 20 послов. Я не буду подписывать указы, посмотрим, что они будут делать», - сказал Додон.

Согласно источникам в МИДЕИ, подготовлены документы для отзыва Грибинчи, а также посла в Бельгии, Люксембурге и при НАТО Юрия Реницэ и посла в Вильнюсе Валерия Фрижы. Накануне портал Deschide.md cообщил, что Кишинев запросил агреманы для назначения других дипломатов. Информацию подтвердили Грибинча и Реницэ. По их словам, послом в Румынию правительство назначает Иона Стэвилэ, а в Брюссель направляет заместителя министра Лилиана Дария. Ранее «Ziarul de garda» сообщил о предстоящем назначении послом в Литву Сергея Михова.